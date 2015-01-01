diavendo und Prof. Dr. Sandra Rochnowski schließen Lücke zwischen HR-Forschung und Praxis in der Hotellerie

Die Verbindung aus wissenschaftlicher Datenauswertung sowie operativer Anwendung liefert konkrete Antworten auf zentrale Herausforderungen im Personalmanagement und stärkt die Mitarbeiterzufriedenheit

Die Personalberatung diavendo baut ihre Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Sandra Rochnowski, Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Tourismusbetriebswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR), gezielt aus und schließt damit eine zentrale Lücke in der Personalentwicklung der Hospitality-Branche. Dabei steht der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in konkrete operative Maßnahmen innerhalb der Branche im Mittelpunkt. Prof. Dr. Sandra Rochnowski greift dabei unter anderem auf Studien zur Arbeitgeberattraktivität und Leadership in der Hospitality-Industrie zurück, die sie seit mehreren Jahren in Deutschland und seit 2025 auch in der Schweiz durchführt.

Eine zentrale Rolle im Rahmen der Kooperation spielt eine der aktuell umfangreichsten Datensammlungen zur Mitarbeiterzufriedenheit im deutschsprachigen Gastgewerbe, die seit der Pandemie kontinuierlich gewachsen ist und durch Projekte mit namhaften Hotelgruppen gespeist wird. Während die Wissenschaftlerin belastbare Analysen sowie Handlungsempfehlungen liefert, übernimmt diavendo den entscheidenden nächsten Schritt: eine Überführung in Trainings, Workshops sowie nachhaltige Entwicklungsprozesse entlang des gesamten HR-Zyklus.

„Die Branche verfügt inzwischen über eine solide Datenbasis. Doch die zentrale Frage unserer Auftraggeber lautet immer häufiger, was dies konkret für ihr Hotelunternehmen bedeutet. Genau hier setzen wir gemeinsam mit diavendo an. Wir analysieren seit Jahren Daten zur Mitarbeiterzufriedenheit und leiten nun daraus klare bzw. anwendbare Empfehlungen ab“, erklärt Prof. Dr. Sandra Rochnowski.

Die Kooperation reagiert damit auf eine zentrale Herausforderung vieler Hotelgesellschaften und touristischer Anbieter: Trotz wachsender Erkenntnisse über Mitarbeiterbedürfnisse, Arbeitszufriedenheit und Arbeitgeberattraktivität fehlt häufig die systematische Übertragung in den betrieblichen Alltag. An diesem Punkt verzahnt sich zukünftig die wissenschaftliche Analyse mit operativer Expertise. „Die Zusammenarbeit ermöglicht es nun, diese Erkenntnisse nicht nur zu präsentieren, sondern direkt in Maßnahmen zu überführen, welche in den Betrieben tatsächlich ankommen. Unsere Aufgabe ist es daher, die wissenschaftlichen Ergebnisse so zu übersetzen, dass daraus unmittelbar wirksame Maßnahmen entstehen – von Führungskräftetrainings bis hin zu strategischen HR-Programmen“, fügt Bernhard Patter, Gründer von diavendo hinzu.

Nach der Datenauswertung und Präsentation folgen strukturierte Anschlussformate wie Workshops, Trainings oder Coachings, die individuell auf die jeweiligen Unternehmen zugeschnitten sind. Hotels profitieren dabei von der langjährigen Erfahrung von diavendo in der Führungskräfteentwicklung sowie von der wissenschaftlichen Fundierung der zugrunde liegenden Analysen. Ziel ist es, nachhaltige Veränderungen in Führungskultur, Mitarbeiterbindung und Organisationsentwicklung zu verankern. Ein weiterer Bestandteil der Zusammenarbeit ist die Integration ausgewählter Inhalte in die digitale Lernplattform diavendo EoAcademy. Dort werden zentrale Erkenntnisse in Form von Online-Trainings und Webinaren zugänglich gemacht, um eine breitere Anwendung innerhalb der Branche zu ermöglichen.

Steffen Schock, Mitinhaber von diavendo, ergänzt: „Gerade in Zeiten hoher Dynamik brauchen Unternehmen Formate, die sowohl fundiert als auch flexibel einsetzbar sind. Die Kombination aus Forschung und digitaler Wissensvermittlung eröffnet neue Möglichkeiten für die Personalentwicklung.“

Mit der vertieften Kooperation positionieren sich die Partner an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis – mit dem Anspruch, datenbasierte HR-Strategien nicht nur zu entwickeln, sondern wirksam in die Organisationen der Hospitality-Branche zu integrieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

diavendo GmbH

Herr Bernhard Patter

Thalfinger Straße 69

89275 Oberlechingen

Deutschland

fon ..: +49 8541- 58499-10

web ..: http://www.diavendo.com

email : info@diavendo.com

Im Herbst 2008 gründete der ehemalige Vorstand und Mitinhaber der IFH Aktiengesellschaft Bernhard Patter das Beratungsunternehmen für Personal- und Unternehmensentwicklung diavendo. Dabei spezialisiert sich der gebürtige Grazer mit seinem Geschäftspartner Steffen Schock auf die Beratung von Unternehmen aller servicenahen Wirtschaftszweige in den Bereichen Vertrieb, Führung und Kommunikation. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt auf Führungskräfte- und Verkaufstrainings in der Dienstleistungsbranche. Als „Die Persönlichkeitsentwickler“ sind sie europaweit für verschiedene Unternehmen erfolgreich tätig.

www.diavendo.com

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

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