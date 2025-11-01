Die attraktivsten Bergbauregionen der Welt

Das Fraser Institut untersucht wie Geologie, Politik, Explorationsentscheidungen und Investitionsbedingungen weltweit verteilt sind.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von der Canada Nickel Company Inc., Blue Moon Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13.03.2026, 14:25 Uhr Zürich/Berlin

Seit 1997 wird das Fraser Institute jährlich in Sachen attraktive Bergbauregionen tätig. Die aktuelle Untersuchung hat zu 68 Regionen Umfrage-Teilnehmer interviewt. Platz eins hat Nevada erreicht, gefolgt von Ontario und Saskatchewan. Nicht dabei unter den Top Ten waren die kanadischen Regionen Quebec, Yukon, British Columbia und Manitoba, ebenso Nunavut und die Nordwest-Territorien. Platz vier gehört Westaustralien, dann kommen Botswana, Norwegen, Schweden und Saudi-Arabien.

Die Bergbaugeschichte Nevadas begann schon im 19. Jahrhundert mit einem Silberboom. Heute glänzt Nevada mit einer politisch stabilen Lage, einer modernen Infrastruktur und attraktiven Investitionsbedingungen. Nevada ist reich an Bodenschätzen und verfügt über ein günstiges regulatorisches Umfeld. Auch Wolfram gibt es beispielsweise in Nevada. Seine besonderen Eigenschaften werden in Hochleistungsanwendungen genutzt, etwa in der Luft- und Raumfahrt, der Fertigungs- und Medizintechnik und im Elektroniksektor.

Ebenso günstige Bedingungen besitzen die beiden nordischen Länder, Norwegen und Schweden. Sie sind für die Umsetzung von Bergbauprojekten ein attraktives Pflaster. In Norwegen gibt es nicht nur Öl und Gas, sondern auch bedeutende Vorkommen an Kupfer, Zink, Nickel, Eisenerz und Kobalt sowie an Seltenen Erden. Ein Unternehmen, das sowohl in Norwegen als auch in Nevada vertreten ist, ist Blue Moon Metals.

Blue Moon Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metals-inc/ – besitzt in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. Beide kommen bestens voran. In Nussir wird gerade ein unterirdischer Zugang geschaffen. Dann gibt es noch das Zink-Kupfer-Gold-Silber-Projekt Blue Moon in den USA. Der Erwerb der Springer-Mine ist abgeschlossen, sie sichert dem Unternehmen die für die Mineralverarbeitung in Nevada nötigen Infrastrukturen. Auch besteht die Möglichkeit die Springer-Wolframmine dort wieder in Betrieb zu nehmen.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in ihrem Crawford-Projekt in Ontario (Platz zwei im Fraser-Ranking). Bei der Genehmigung dieses Projektes hat das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein in Sachen Umweltverträglichkeit erlangt. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Für acht von neun Grundstücken hat das Unternehmen sehr gute Mineralressourcenschätzungen veröffentlicht. Und für zwei Nickelsulfid-Projekt hat die Gesellschaft die NI 43-101Berichte eingereicht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/.

Quellen: Blue Moon Metals, Canada Nickel Company,

https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies-2025;

https://de.kindle-tech.com/faqs/what-industry-uses-tungsten;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

US-Regierung veröffentlicht wichtige Änderungen im GreenCard Programm Gefühle sind nicht frei – Der neue Popschlager von Marilyn