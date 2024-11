Die beste Zeit des Jahres für Safari-Abenteuer in Botswana, Kenia und Simbabwe

Great Plains teilt mit Freude exklusive Saisonempfehlungen für die Regionen ihrer 14 Camps in Botswana, Kenia und Simbabwe.

„Eine der meistgestellten Fragen unserer Gäste bei der Planung der Safari-Abenteuer ihres Lebens lautet immer: ,Wann ist die beste Reisezeit?'“, erklärt James Currie, Vertriebsleiter für Amerika und Guide-Trainer bei Great Plains. „Die Wahrheit ist, es ist immer eine gute Zeit, um Afrika zu besuchen. Von Fotoenthusiasten auf der Suche nach atemberaubenden Landschaften oder solchen, die abseits der Massen die Migration von Tierherden erleben möchten, bis hin zu Vogelbeobachtern, Reitern und Naturliebhabern – ist jeder Entdecker zu bestimmten Jahreszeiten bestens aufgehoben.“

Botswana

Great Plains betreibt sieben Camps im Nordosten Botswanas, wo sich das einzige Binnendelta der Welt und der beeindruckende Selinda Spillway, ein flacher Kanal, der das nördliche Okavango Delta mit den Flusssystemen Linyanti und Chobe verbindet, befinden. Zu den Camps gehören das Duba Explorers Camp und das Duba Plains Camp auf der privaten, knapp 33.000 Hektar großen Duba Plains-Konzession im Okavango Delta. Neu hinzu kam das einzigartige Sitatunga Private Island, das auf einer isolierten Insel liegt, genau dort, wo ein Landzipfel ins Delta mündet. Das Okavango Explorers Camp, Selinda Camp, Selinda Explorers Camp und Zarafa Camp liegen alle im privaten, 130.000 Hektar großen Selinda-Reservat an den Ufern des Selinda Spillway.

Botswana ist wegen seiner unverwechselbaren Landschaft und einzigartigen Flora und Fauna legendär und hat das ganze Jahr über viel zu bieten, sowohl auf dem Wasser als auch an Land:

Von Januar bis März herrschen warme Temperaturen und kurze Regenschauer am Nachmittag. Der Nebel am frühen Morgen bietet hervorragende Stimmungen für die Fotografie. In dieser Zeit können Reisende grasende Pflanzenfresser wie Elefanten, Büffel, Warzenschweine, Litschi-Moorantilopen und Kudus sowie verschiedene Raubtiere beobachten. Es ist eine der besten Jahreszeiten für Vogelliebhaber, da regelmäßig rätselhafte Arten wie der Scharlachspint gesichtet werden.

Von April bis Juni kehren Pflanzenfresser in Erwartung der Fluten, die Mitte bis Ende April beginnen, in die Überschwemmungsgebiete und Hauptkanäle des Okavango zurück. Blumenliebhaber werden begeistert sein, wenn im Okavango die Seerosen zu blühen beginnen, während der klare Nachthimmel die perfekte Leinwand für berühmte Sternbilder wie den Skorpion bildet. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Wildtiere zu beobachten: Flusspferde tauchen tagsüber auf und es werden vermehrt Leoparden und Wildhunde gesichtet.

Zwischen Juli und September sind die Temperaturen am kühlsten und die Flut erreicht ihren Höhepunkt im Okavango. Zu dieser Zeit sind die Wasseraktivitäten wie Boots- und Mekoro-Touren sowie Angeln am attraktivsten und der Selinda Spillway beginnt sich mit den höchsten Wasserständen zu füllen. Große Elefantenherden versammeln sich um die Camps. In dieser Zeit finden an speziellen Orten, die die erstklassigen Guides kennen, die täglichen Jagden der Wildhunde statt.

Von Oktober bis Dezember reduzieren sich im Okavango die Wassermassen, während der Kreislauf des Wassers mit Regen von vorne beginnt und die Tagestemperaturen in die Höhe schnellen. In den ehemaligen Überschwemmungsgebieten beginnt das Gras zu sprießen, was zu einer hohen Konzentration von Wildtieren führt. Die Babysaison verspricht bezaubernde Tierbeobachtungen. Diese Zeit eignet sich auch hervorragend für Vogel- und Schmetterlingsbeobachter, während in den meisten Camps weiterhin Wasseraktivitäten stattfinden können.

Kenia

Von den sanften Ebenen der Chyulu Hills nahe des Amboseli Nationalparks bis hin zur berühmten Masai Mara bietet Great Plains mit dem Mara Expedition Camp, Mara Plains und Mara Nyika das ultimative ostafrikanische Safari-Erlebnis. Das im Sommer eröffnete Mara Toto Tree Camp, einem einzigartigen Camp im Baumhausstil inmitten der Baumkronen, komplettiert das Kenia-Portfolio in der Mara. Weiter östlich zwischen Amboseli und Tsavo und angrenzend an den Nationalpark Chyulu Hills liegt die Ol Donyo Lodgeauf der 275.000 Hektar großen, den Massai gehörenden Mbirikani Group Ranch. Hier können Gäste eine Safari zu Pferd unternehmen und die seltenen Big Tusker-Elefanten erleben, während sie sich in einem gemütlichen Versteck am Rande des Wasserlochs des Camps entspannen:

Von Januar bis März beginnt der Himmel aufzuklaren, mit bemerkenswerten Ausblicken auf den Kilimandscharo und den Mount Kenya sowie hohen Temperaturen den Tag und die Nacht hindurch. Diese Reisezeit wird oft als die „geheime ruhige Zeit“ in der Mara bezeichnet. Sie ist ideal und garantiert zahlreiche Sichtungen von Raubtier- und Beute-Interaktionen sowie vielen Tierbabys.

Die langen Regenfälle und angenehmen Temperaturen kommen von April bis Juni und sorgen für wunderschöne smaragdgrüne Landschaften und stimmungsvolle Himmel, die ideal für Landschaftsfotografie sind. In Kenia ist diese Zeit als „Zeit des Überflusses“ bekannt. Gäste können die etwas kleinere Wildtiermigration der Loita Plains und die Elefantenbrutzeit sowie die atemberaubenden Brutschauspiele der Witwenvögel miterleben.

Wer die berühmte Gnuwanderung sehen möchte, sollte zwischen Juli und September reisen, wobei die Flussüberquerungen im August und Anfang September ihren Höhepunkt erreichen. Kühlere Temperaturen und niedriges Gras sorgen für außergewöhnliche Beobachtungsmöglichkeiten. Auch das tiefliegende Versteck am Rande des Wasserlochs der Ol Donyo Lodge wird zu einem Bienenstock voller Wildtier-Aktivitäten und wird zum idealen Ort, um die berühmten Elefanten mit enormen Stoßzähnen, die Big Tusker, zu erleben.

Blumenliebhaber und Vogelbeobachter werden von Oktober bis Dezember auf ihre Kosten kommen, wenn die Temperaturen steigen und die kurzen Regenfälle beginnen. Diese Zeit markiert auch den Beginn der Antilopenbrutzeit, in der viele Jungtiere und Interaktionen zwischen Raub- und Beutetieren zu sehen sind. Im Dezember beeindrucken gelegentlich atemberaubende Gewitter die Gäste, die unglaubliche Landschaftsfotografien ermöglichen. Oktober ist weiterhin eine gute Reisezeit, um die Big Tusker der Ol Donyo Lodge zu sehen.

Simbabwe

Simbabwe bietet die wunderbare Möglichkeit, Safari mit einem der sieben Naturweltwunder zu kombinieren. Entdecker können sich für zwei verschiedene Camps entscheiden, die das ganze Jahr über das Beste dieses Binnenlandes präsentieren. Das Tembo Plains Camp liegt eingebettet in einem dichten Auwald am Ufer des mächtigen Sambesi im 240.000 Hektar großen Sapi Privatreservat, östlich des Mana Pools Nationalparks. Stromaufwärts des Sambesi-Flusses liegt Mpala Jena ideal für alle, die das Wunder der Victoriafälle erleben möchten.

Januar bis März ist die ideale Jahreszeit für die Vogelbeobachtung in Simbabwe. Gäste von Mpala Jena können regelmäßig seltene Arten beobachten. Die warme und regnerische Jahreszeit bringt üppige grüne Landschaften mit sich – der Traum jedes begeisterten Fotografen -, während die Aussicht auf die Victoriafälle von März bis Mai beeindruckend ist.

Von April bis Juni beginnt der Busch zu trocknen und die Wildtiere ziehen in die Sambesi-Flussebene, was fantastische Möglichkeiten zur Tierbeobachtung verspricht. Das Tembo Plains Camp öffnet zur Saison Anfang April und bietet den ultimativen Aussichtspunkt, um schwimmende Elefanten sowie den Beginn der Brunftzeit der Impalas zu beobachten. Im Mai sind die Victoriafälle am majestätischsten, da zu dieser Zeit die größte Wassermenge vorhanden ist.

Die Wildtierkonzentration in der Sambesi-Flussebene ist von Juli bis September am höchsten, und bringt milde Tage, kältere Abende und eine bessere Sicht dank trockenerem Laub mit sich. Entdecker können damit rechnen, Raubtiere, Büffel, Krokodile und Flusspferde zu sehen. Das Angeln von Tigerfischen ist jetzt hervorragend, während die Sicht an den Victoriafällen zunimmt, da der Wasserstand und die Gischt abnehmen.

Von Oktober bis Dezember sind die Temperaturen am höchsten, mit der Ankunft der Sommerzugvögel und der seltenen Gelegenheit für glückliche Vogelkundler die afrikanischen Pittas in Tembo Plains zu entdecken. Aufziehende Gewitterwolken führen zu hervorragender Landschaftsfotografie, während die Geburtssaison der Antilopen beginnt. Das Tembo Plains Camp schließt Ende November in Vorbereitung auf die Sommerregenfälle.

Afrika ist voller Vielfalt und eine Ganzjahres-Destination, die je nach speziellen Interessen der Reisenden in den unterschiedlichen Jahreszeiten entsprechende Vorzüge mit sich bringt. Die 14 Lodges von Great Plains warten in den schönsten Gebieten mit unvergesslichen Erlebnissen des jährlichen Zyklus auf.

www.greatplainsconservation.com

