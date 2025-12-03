  • Die besten Fußballer der Elfenbeinküste

    Kurz vor dem WM-Spiel Deutschland – Elfenbeinküste lohnt sich ein Blick, wer die besten Fußballer aller Zeiten unseres Gegners sind.

    BildDas Fußball-Fachportal beste-spieler.de hat unter https://beste-spieler.de/beste-fussballer-der-elfenbeinkueste/ analysiert, wer die 50 besten Spieler aller Zeiten der Elfenbeinküste sind.

    Bester ivorischer Fußballer ist demnach der frühere Stürmerstar Didier Drogba, der vor allem in seiner Zeit bei Chelsea London weltberühmt wurde. Mit 65 Toren in 105 Länderspielen ist Drogba auch Rekordtorjäger seines Landes.

    Auf den zweiten Platz kam Mittelfeldspieler Yaya Touré, der u.a. bei Manchester City und beim FC Barcelona gespielt hat. Er wurde in seiner Karriere viermal zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt.

    Dritter wurde Mittelstürmer Laurent Pokou, der bis zur Jahrtausendwende als bester Fußballer der Elfenbeinküste galt. In den 1970er Jahren war Pokou in Frankreich aktiv. Im Jahr 1998 wurde er von Fachjournalisten in Afrikas Elf des Jahrhunderts gewählt.

    Dahinter folgen Kolo Touré – der Bruder von Yaya Touré – Gervinho und Youssouf Fofana. Auf Platz sieben steht Salomon Kalou, der in der Bundesliga für Hertha BSC gespielt hat.

    Der bestplatzierte Spieler, der an der Weltmeisterschaft 2026 teilnimmt, ist Mittelfeldstar Franck Kessié auf Rang 14. Außenstürmer Nicolas Pépé belegt Rang 20. Der ehemalige Frankfurter Evan Ndicka erreichte vorerst Rang 32.

    Leipzigs Topstürmer Yan Diomande wurde ebenso wie Hoffenheims Bazoumana Touré noch nicht in das Ranking aufgenommen, da er erst ein Jahr auf internationalem Niveau spielt.

    Neben historischen Ranglisten zu einzelnen Ländern bewertet das Portal beste-spieler.de auch die aktuell besten Fußballer Deutschlands und der Welt. Dazu werden regelmäßig Ranglisten für alle Positionen veröffentlicht.

    Alle Informationen zu den Ranglisten finden sich unter https://beste-spieler.de/.

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    Wer sind die besten Fußballer Deutschlands und der Welt? Jedes Jahr erscheinen auf beste-spieler.de neue ausführliche Ranglisten zu allen Spieler-Positionen und eine Gesamtliste. Außerdem werden die besten Fußballer aller Zeiten für einzelne Länder vorgestellt. Die Seite beste-spieler.de ging im März 2025 online.

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