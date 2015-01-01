Die besten Mittelstürmer Deutschlands

Deniz Undav wurde vom Fachportal beste-spieler.de zum besten Mittelstürmer Deutschlands gekürt

Das Fußball-Fachportal beste-spieler.de hat unter https://beste-spieler.de/beste-deutsche-mittelstuermer/ analysiert, wer derzeit die 20 besten deutschen Mittelstürmer sind.

Mit Deniz Undav steht der aktuelle WM-Held auf Platz 1. Die Leistungen bei der Weltmeisterschaft flossen allerdings noch nicht in die Bewertung ein. Seine Spitzenposition verdankt Undav stattdessen den herausragenden Spielen beim VfB Stuttgart in der Bundesliga und der Europa League.

Mit der gleichen Punktzahl wurde auch Kai Havertz von Arsenal London bewertet. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem seine Leistungen in der Champions League nach seiner langen Verletzung. Er traf sogar im Finale gegen Paris St. Germain.

Dritter wurde Nick Woltemade von Newcastle United. Nach einer starken Hinrunde folgte bei ihm jedoch eine schwache Rückrunde in der Premier League. Die folgenden Plätze belegen die deutschen Innenstürmer Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nicolo Tresoldi (Club Brügge) und Ragnar Ache (1. FC Köln).

Der frühere Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat es diesmal nur auf Platz 20 geschafft, da er in der gesamten Saison nur ein einziges Ligator erzielte und inzwischen nur noch als Einwechselspieler zum Zug kommt.

Die Bewertungen beziehen sich auf die Saison 2025/26. Einsätze auf internationaler Ebene wurden dabei am höchsten gewichtet. Besonders im Fokus standen Leistungen in der Champions League und in der Nationalmannschaft vor Beginn der Weltmeisterschaft.

Neben der Rangliste der besten deutschen Mittelstürmer wurden bereits alle anderen Positionen bewertet. Vom besten deutschen Torhüter über die Abwehr- und Mittelfeldspieler bis zu den besten Außenstürmern.

Zuletzt wurde das Ranking der besten deutschen Rechtsaußen veröffentlicht. Hier führt mit Jamie Leweling ebenfalls ein Stuttgarter Nationalspieler. Zweitbester Rechtsaußen ist Karim Adeyemi von Borussia Dortmund vor Leroy Sané von Galatasaray Istanbul.

Alle Informationen zu den Ranglisten finden sich unter https://beste-spieler.de/.

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