Die börsennotierte Muttergesellschaft von Organic Garage gibt ihre Namensänderung in ORAGIN Foods Inc. sowie die geplante Erweiterung ihrer Geschäftsbereiche Einzelhandel und pflanzliche Verbrauchsgüter bekannt

Nach der erfolgreichen Einführung von Future of Cheese, der ersten Marke des Unternehmens für pflanzliche Verbrauchsgüter, und dem kontinuierlichen jährlichen Wachstum von Organic Garage, dem Einzelhändler des Unternehmens, hat die Muttergesellschaft ihren Namen in ORAGIN Foods Inc. geändert und wird nun ihre Geschäftsbereiche Einzelhandel und Verbrauchsgüter weiter ausbauen. Beide Bereiche verfügen über die Ressourcen und das Fachwissen für straffes Wachstum und Expansion.

22. Februar 2022, Toronto, Kanada: Oragin Foods Inc. (ehemals Organic Garage Ltd.) (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FRA: 9CW1) (ORAGIN oder Unternehmen) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es seinen Firmennamen von Organic Garage Ltd. in ORAGIN Foods Inc. geändert hat. Dies folgt auf das erfolgreiche Wachstum seines Einzelhändlers Organic Garage, einem der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler Kanadas, und den kürzlichen Erwerb von Future of Cheese, einem Hersteller von pflanzlichem Käse, der seine erste Produktlinie im letzten Quartal 2021 erfolgreich auf den Markt gebracht hat und bei den Verbrauchern auf großes Interesse gestoßen ist, u. a. für sein neuestes Produkt, einen gereiften pflanzlichen Brie, der jüngst von der US-amerikanischen VegNews als realistischster veganer Brie der Welt! ausgezeichnet wurde.

Diese Entwicklung zu ORAGIN ist für unser Unternehmen und unsere Aktionäre eine sehr spannende Zeit, sagte Matt Lurie, President von ORAGIN. Unser vertikal integriertes Ökosystem wird es uns ermöglichen, neue und bestehende Verbrauchsgütermarken zu entwickeln, zu erwerben und zu vermarkten, die von einigen der unserer Meinung nach klügsten Köpfe der Branche geführt werden, und diese Produkte über unsere eigenen Einzelhandelsstandorte sowie über Drittanbieter und Einzelhändler weltweit direkt in die Hände der Verbraucher zu bringen.

Das Unternehmen plant, Ressourcen, Kapital und zusätzliches Fachwissen für ein schnelles Wachstum seiner Verbrauchsgütersparte einzusetzen, wobei der Schwerpunkt auf dem US-amerikanischen Markt für pflanzliche Produkte und dem Einzelhandelsmarkt liegen wird. Dies wird im Rahmen eines neu gegründeten Geschäftsbereichs für Verbrauchsgüter geschehen, der über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft betrieben wird und die bestehende pflanzliche Marke Future of Cheese des Unternehmens beinhaltet. ORAGIN plant auch die weitere Expansion von Organic Garage, seiner hundertprozentigen Einzelhandelstochter.

Mit der Eröffnung der Märkte am 24. Februar 2022 werden die Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen ORAGIN FOODS INC. gehandelt. Die Börsensymbole des Unternehmens OG und OGGFF bleiben unverändert. Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens lautet 684022106 und die neue ISIN-Nummer CA6840221064. Aktionäre brauchen bestehende Aktienzertifikate nicht gegen neue Zertifikate mit dem neuen Namen des Unternehmens umzutauschen. Die Namensänderung wirkt sich nicht auf die Aktienstruktur des Unternehmens oder die Rechte der Aktionäre des Unternehmens aus, und es sind keine weiteren Maßnahmen seitens der bestehenden Aktionäre erforderlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Über Oragin Foods Inc.

Oragin Foods Inc. (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FRA: 9CW1) ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit mehreren Standbeinen, das neue und innovative Lebensmittel- und Getränkemarken entwickelt, erwirbt, ausbaut und über einen Geschäftsbereich für abgepackte Verbrauchsgüter vermarktet. Das Unternehmen beinhaltet auch einen Geschäftsbereich für den Einzelhandel, der Organic Garage, einen der führenden kanadischen Einzelhändler für natürliche und biologische Lebensmittel, besitzt und betreibt. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte die Oragin-Website unter www.oragin.webflow.io.

Über Future of Cheese

Future of Cheese Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft pflanzlicher Milchproduktalternativen ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Über Organic Garage

Organic Garage ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: info@oragin.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. In dieser Pressemitteilung macht das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: das Datum, an dem der Handel unter dem Namen beginnen wird; Maßnahmen, die von den bestehenden Aktionären ergriffen oder nicht ergriffen werden sollen; die beabsichtigte Richtung und den Geschäftsplan des Unternehmens, einschließlich der Ausweitung des Geschäfts des Unternehmens auf CPG und damit zusammenhängende Angelegenheiten, wie die Zuteilung von Ressourcen und Wachstum, und die Auswirkungen auf das Unternehmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen, späteren oder sonstigen Informationen Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

