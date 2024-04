Die Burghardt Foodgroup GmbH revolutioniert die Snackwelt mit der Einführung von Burghardt Delicious

Das aufstrebende Startup-Unternehmen Burghardt Foodgroup GmbH, gibt stolz die Einführung ihres neuesten Unternehmens Burghardt Delicious bekannt.

Hamburg, 03.April 2024

Snacks sind nur was für faule Couch-Potatoes? Das soll ab sofort anders werden.

Mit der Gründung von Burghardt Delicious wird das Snacken neu definiert:

Purer Genuss trifft auf die besten Rohstoffe.

Burghardt Delicious gilt als Wegbereiter der internationalen Snackindustrie, indem es als erste Marke frisch geröstete Nüsse in Nussöl und Snacks unter anderem auch in Bio-Qualität produziert und die Verpackungen auch aus nachwachsenden Rohstoffen herstellt.

Innovativ und nachhaltig

Diese Nachhaltigkeit zieht sich durch das gesamte Unternehmen, angefangen bei der Auswahl der Rohstoffe bis hin zur Lieferkette.

Als Burghardt Delicious ist es unser Ziel, im Bereich der frisch produzierten Premium-Snacks zu werden und durch unsere einzigartigen Produkte und Partnerschaften

neue Maßstäbe zu setzen. Diese setzen wir durch unsere ambitionierten Frische- und Qualitätsversprechen, den Geschmack und unsere Passion für nachhaltige Lösungen.

Geführt wird diese Snackrevolution von Denis Burghardt, der als FOOD Pioneer und führender Nussexperte aus zahlreichen TV-Auftritten und Medienberichten bekannt ist.

Der Serial Entrepreneur mit starkem Unternehmergeist, ist ständig auf der Suche nach neuen Ideen und Innovationen im Bereich der Kulinarik.

Genuss in jeder Nuss

Nüsse sind unsere Leidenschaft und so achten wir darauf, dass wir nur Nüsse aus den besten Anbaugebieten der Welt beziehen, Verpackungen aus nachhaltigen

Rohstoffen verwenden und optimierte Lieferketten nutzen, die unseren Einfluss auf die Umwelt minimieren.

Unser Alleinstellungsmerkmal liegt nicht nur in der Qualität unserer Produkte, sondern auch in unserer einzigartigen Herangehensweise an die Produktion und Produktentwicklung.

Wir arbeiten eng mit den besten Spitzenköchen dieser Welt zusammen und setzen gemeinsam mit diesen kulinarischen Experten neue Trends und entwickeln innovative Produkte aus erntefrischen Nüssen.

Durch die direkte Zusammenarbeit mit renommierten Köchen ist es uns möglich, die Ansprüche unserer Kunden an den Geschmack und die Qualität der Snacks nicht nur zu befriedigen, sondern zu übertreffen.

Für weitere Informationen und mögliche Kooperationsmöglichkeiten besuchen Sie bitte unsere Website unter www.burghardt-delicious.com oder kontaktieren Sie uns direkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BURGHARDT FOODGROUP GmbH

Herr Denis Burghardt

Grottenstraße 10

22605 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)160 37 773 78

web ..: https://burghardt-delicious.com/

email : denis@burghardt-foodgroup.com

