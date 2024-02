Die Entwicklung des Goldpreises auf dem Prüfstand

Die Angst vor einer starken Rezession ist vom Tisch. Das Wirtschaftswachstum wird gedämpft verlaufen. Was wird der Goldpreis machen.

Die Inflation hält weiter an, jedoch vergleichsweise niedrig und mit stabilen Preisen. Mit einem Rückgang wird erst in der zweiten Jahreshälfte gerechnet. Wobei in den Schwellenländern die Inflation eher nach oben tendiert. In Sachen globales Wirtschaftswachstum wird ein reales BIP-Wachstum von 2,3 Prozent prognostiziert. Für 2025 liegen die Prognosen bei 2,6 Prozent. Die Leitzinsen werden sich vermutlich bis (mindestens) Mai nicht ändern.

Mit einer Senkung durch die Fed wird im zweiten Halbjahr gerechnet. Das FedWatch-Tool der CME Group sieht den ersten Zinsschritt erst auf der Fed-Sitzung im Juni. Geopolitische Spannungen werden noch eine Weile bleiben, auch die Konflikte zwischen den USA und China. Laut Berechnungen des World Gold Council wird der Goldpreis im laufenden Jahr um 4,3 Prozent ansteigen. Denn eine Verbesserung der Investitionsnachfrage wird erwartet. Die Zentralbanken werden auch dieses Jahr kräftig Gold zukaufen, so die Erwartungen.

Und auch für die Schmucknachfrage wird Stabilität erwartet, trotz hoher Goldpreise. In den Schwellenländern wird wegen hoher Unsicherheitsfaktoren eine zunehmende Nachfrage nach Goldmünzen und -barren erwartet. Insgesamt wird für 2025 bis 2028 mit einer durchschnittlichen Goldrendite von 4,7 Prozent gerechnet. Alles in allem sollte der Goldpreis gut unterstützt sein und den Anlegern Freude machen. Mit Werten von Goldunternehmen bekommen Investoren noch einen Hebel auf den Goldpreis. Empfehlenswert sind beispielsweise Collective Mining oder Karora Resources.

Collective Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-mining/ – besitzt in Kolumbien zwei äußerst aussichtsreiche Projekte mit Gold und Kupfer. Auf weitere Bohrergebnisse darf man gespannt sein.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resources-inc/ – hat im Gesamtjahr 2023 in seinen Minen in Westaustralien eine Rekordproduktion von mehr als 160.000 Unzen Gold erreicht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

