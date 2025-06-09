Die erste Seitenschläferdecke mit integrierten Flügeln

Tim Sievers aus Lübeck entwickelte mit „Seitentraum“ die erste Bettdecke, die durch einen fest vernähten Flügel die Schlafprobleme von Menschen lindern soll, die auf der Seite schlafen.

LÜBECK. Knapp 60 Prozent aller Menschen schlafen, verschiedenen Studien zufolge, auf der Seite. Für viele dieser Seitenschläfer ist das die natürlichste Schlafposition. Sie kann die Wirbelsäule, innere Organe und Atemwege entlasten. Aber sie kann auch Nachteile haben: „Die Decke rutscht, ein Arm liegt immer frei, ständig wacht man auf“, berichtet Tim Sievers. Als ihm auffiel, dass es vielen anderen Menschen ähnlich geht, suchte er nach einer funktionalen Lösung und entwickelte die erste Seitenschläferdecke mit integrierten Flügeln.

Für den gelernten Schlosser, der heute im Eventmanagement arbeitet, war die Entwicklung der Seitenschläferdecke ein ganz persönliches Thema. Wichtig an dem neuen Produkt waren ihm gleich mehrere Eigenschaften. Das Design sollte stimmig und ansprechend sein. Die Lösung sollte ohne Kabel und ohne technische Elemente auskommen: rein mechanisch, durchdacht und langlebig. Im Mittelpunkt aber standen schon immer die Funktionen, die er bislang bei anderen Decken vermisst hatte.

Endlich durchschlafen, mit Wärme und Geborgenheit

Die von ihm entwickelte und jetzt erhältliche Seitenschläferdecke Seitentraum besitzt einen flügelartigen Zusatz am Kopfende. Dieser legt sich automatisch und ohne zu verrutschen über den frei liegenden Arm. Das sorgt nicht nur für Wärme und Geborgenheit. Es erlaubt vielen Menschen, durchzuschlafen. Alleinschläfer, die sich nachts nicht zudecken können, bleiben warm. Und auch Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder mit einseitiger Lähmung, fühlen sich sicher und geborgen.

Die Komplett-Lösung für Singles und Paare

Da die Decke einen fest vernähten Flügel besitzt, kann der normale Bezug nicht mehr benutzt werden. Im von Sievers zusammengestellten Set ist deswegen ein speziell entwickelter Bezug enthalten. Komplettiert wird das Angebot durch einen passenden Kopfkissenzug (80 x 80 Zentimeter) sowie eine separate, anklippbare Winterdecke.

Für Paare, die Wert auf eine einheitliche Bettwäsche im Schlafzimmer legen, ist ein Duo-Set erhältlich, das neben der Seitenschläferdecke einen optisch passenden Standardbezug für den Partner enthält, wenn dieser keine Seitenschläferdecke möchte. Decke und Bezug sind im Standardmaß 135 x 200 Zentimeter erhältlich, sowohl die Decke als auch alle Bezüge sind maschinenwaschbar.

Das Außenmaterial besteht aus hochwertiger, atmungsaktiver Mikrofaser, innen sorgt eine klimaregulierende Polyesterfüllung für angenehmes Schlafklima. Durch die anklippbare Winterdecke wird Seitentraum® zu einer Vier-Jahreszeiten-Decke.

Erste Prototypen wurden erprobt und haben sich bewährt

Bei der Entwicklung der Seitenschläferdecke hat sich Tim Sievers nicht nur auf eigene Erfahrungen verlassen. Verschiedene Testerinnen und Tester haben das patentierte und bislang weltweit einzigartige Produkt bereits als Prototyp getestet. „Die Rückmeldungen sind überwältigend positiv und zum Teil auch sehr emotional“, fasst er die Ergebnisse zusammen. Die Testpersonen berichten über deutlich ruhigeren Schlaf und kein nächtliches Aufwachen mehr wegen kalter Arme oder Schultern. Einseitig gelähmte Testpersonen beschreiben, dass sie sich wieder ohne fremde Hilfe zudecken können, was für sie ein großes Stück Selbstbestimmung zurückgebracht habe. Als angenehmer Nebeneffekt wird das Einkuschel-Gefühl durch den integrierten Flügel beschrieben, das vielen Testern das Gefühl von Geborgenheit vermittelte.

Unternehmensgründung bei Null

Tim Sievers startete sein Unternehmen ohne Team und ohne eine Agentur im Rücken. Alle Aufgaben, von der Markenentwicklung über das Verpackungsdesign bis hin zum Versand, erledigte Sievers parallel zu seinem Hauptjob im Festzeltverleih. „Das war intensiv, aber auch unglaublich lehrreich“, schildert er den mühevollen Anfang.

Nach dem Start ohne finanzielle Grundlage fand er bald Unterstützung in der Familie. Sein Vater übernahm die Produktionskosten für die erste Großserie der Decke und hat sich auch bei den Gründungskosten mit eingebracht. „Das ist für mich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional eine große Stütze“, schildert er seine Gründungsgeschichte. Noch immer muss er viele Themen autodidaktisch angehen, zum Beispiel Datenschutz, Logistik, Marketing und rechtliche Fragen. So ist die Marke Seitentraum gewachsen, bis zur jetzt bevorstehenden Auslieferung der neuen Produkte.

Zur Arbeit des Allrounders gehört die Arbeit mit sozialen Medien, Kundenanfragen, die Kommunikation mit Produzenten, die Contentplanung oder Fragen zur Verpackung. Motivierend sind für Sievers vor allem die ersten positiven Rückmeldungen seiner Testschläfer. „Menschen erzählen mir, wie sehr sich ihr Schlaf durch die angenehme Decke verbessert hat. Manche berichten, dass sie trotz körperlicher Einschränkungen erstmals durchschlafen, weil sie sich nicht mehr ständig zudecken müssen. Das motiviert mich sehr.“

Produkt-Launch im September

Ab dem 15. August 2025 können die Seitenschläferdecken auf der Website seitentraum.com vorbestellt werden, ab dem 15. September 2025 werden die Produkte voraussichtlich ausgeliefert. Wichtig ist dem Unternehmensgründer aber auch der soziale Aspekt: Pro verkaufter Decke gehen fünf Euro an den Verein Nervenkitzel e.V., der sich für Kinder mit neurologischen Erkrankungen engagiert.

Das von Tim Sievers in Lübeck gegründete Unternehmen Seitentraum will sich als starke Marke für gesunden Schlaf etablieren. Die weltweit erste Seitenschläferdecke mit integrierten Flügeln kommt im September 2025 auf den Markt. Weitere Produkte, die auf besondere Schlafbedürfnisse zugeschnitten sind, sollen das Sortiment in Kürze erweitern.

