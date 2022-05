Die Frühlingsauktion am 21. Mai 2022 des Kunst- und Auktionshaus Ginhart am Tegernsee

Unser Kunst & Auktionshaus sucht laufend interessante, sammelwürdige Kunstobjekte aller Art. Die Objekte werden kostenlos geschätzt und in den regelmäßig stattfindenden Auktionen angeboten.

Große Künstler und versteckte Schätze

Frühlingsauktion am 21. Mai 2022 um 13 Uhr

Ein Highlight der Frühlingsauktion ist eine Glasskulptur des tschechischen Ehepaares Stanislav Libensky und Jaroslava Brychtova für die der Gestaltungsansatz der frei konstruierten Körper und unterschiedlicher Wandstärken und daraus resultierend das unterschiedlich durchscheinende Licht, das den farblichen Ausdruck der Skulptur zum Ausdruck bringt, stilbildend war.

In der Sparte Porzellan werden zahlreiche hochwertige Objekte von Meissen, Herend und KPM aufgerufen. In der Sparte Silber steht ein elegantes Art déco Sterling-Kernstück mit einem Gesamtgewicht von ca. 1.320 g zum Verkauf.

Sowohl große internationale Namen wie Pablo Picasso und Pierre-Auguste Renoir als auch Künstler der Donauschule um 1500 und Künstler des 19. Jhs. wie Pál Böhm, Adolf Stademann und Karl Hilgers werden in der Sparte Malerei und Grafik aufgerufen. Auch das 20. Jh. und die Moderne ist gut vertreten mit Künstlern wie Eduard Bargheer, Fritz Halberg-Krauss, Wilhelm Ostermeyer und Konstantin Garneff.

In der Sparte Varia zeigen u.a. seltene Studiokameras, traditionelle Walzenkrüge und fein gearbeitete Pietra dura-Objekte die Vielfalt der Kunstobjekte die unser Auktionshaus zu bieten hat.

Vor allem die Sparte Uhren wartet diesmal mit außergewöhnlichen Schätzen auf: eine exklusive Rolex Cellini-Uhr in 18 Karat Gelbgold mit zahlreichen Diamanten besetzt, eine Classima Automatic von Baume & Mercier in 18 K Gelbgold, eine Atmos „Clasique“ von Jaeger-LeCoultre und eine Admiral Automatic 5 Star von Longines sind hier die Toplose. Eine Besonderheit unter den zahlreichen Schmuckstücken stellt ein imposanter Kettenanhänger aus 14 Karat Gelbgold mit einem hellblauen Topas von ca. 3 Karat dar.

Die Sparte Möbel wartet mit zahlreichenhöfischen Barockmöbeln, eleganten Biedermeiermöbeln und Miniaturmöbeln auf.

Eine persönliche Vorbesichtigung ist vom 16. bis 20. Mai (Mo, Mi, Do von 10:00 – 17:00 Uhr, Di, Fr von 10:00 – 13:00 Uhr) möglich.

Sie können unsere Auktion live online über unsere Web-Seite mitverfolgen und bieten. Natürlich können Sie Ihre Gebote auch telefonisch oder schriftlich abgeben.

Wir hoffen, dass wir mit unserer großen Auswahl Ihren Geschmack getroffen haben und wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern und Mitbieten.

Ihr Walter Ginhart und Team

Kunst & Auktionshaus Ginhart

Steinmetzplatz 2-3

83684 Tegernsee

Tel 08022-188 340

Handy 0173-565 79 77

info@ginhart.de

www.ginhart.de

Mo, Mi, Do: 10-13 Uhr und 14-18 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Auktionshaus Ginhart

Herr Walter Ginhart

Steinmetzplatz 2 – 3

83684 Tegernsee

Deutschland

fon ..: 08022 – 18834-0

fax ..: 08022 – 1883422

web ..: http://www.ginhart.de

email : info@ginhart.de

„Kunst ist der Weg, die Seele zu erfreuen…“

Unter diesem Motto steht das Kunst & Auktionshaus in Tegernsee, Steinmetzplatz 2 – 3, sowie unsere Auktions-Galerie in Rottach-Egern, Nördliche Hauptstraße 6.

Im Kunst & Auktionshaus ist es möglich, Objekte entweder im Frei-Verkauf oder bei einer der vierteljährlich stattfindenden Auktionen zu erwerben. Aus Sammlungs- und Nachlass- Auflösungen stellen wir für Sie die qualitativ hochwertigsten Objekte zusammen, um Ihnen eine reichhaltige und interessante Auswahl in zwei Etagen des Auktionshauses anbieten zu können.

Mit über 40jähriger Erfahrung und durch umfangreiches Wissen um Ursprung, Herstellungsweise und Qualität eines Objektes, ist bei kostenloser Beratung und Einschätzung viel Interessantes darüber zu erfahren. Bringen Sie uns Ihre „Schätze“ – Sie sollten keine Scheu haben zu fragen, wenn Sie etwas besitzen, von dem Sie mehr wissen möchten…

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Auktionshaus Ginhart

Herr Walter Ginhart

Steinmetzplatz 2 – 3

83684 Tegernsee

fon ..: 08022 – 18834-0

web ..: http://www.ginhart.de

email : info@ginhart.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Radware gründet SkyHawk Security als Spin-off seines Cloud Native Protector Business