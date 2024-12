„Die große Maus-Show“ am 14.12., 20:15 Uhr im Ersten: Kinder fragen, Erwachsene staunen!

Endlich ist es wieder Zeit für „Die große Maus-Show“ mit Gastgeberin Esther Sedlaczek. Deutschlands verrückteste Familienshow ist zu sehen am Samstag, dem 14.12. um 20:15 Uhr im Ersten.

„Pünktlich wie die Eisenbahn!“ – Über diese alte Redewendung kann sich der elfjährige Ashraf nur wundern. Wenn er mehrmals pro Woche Bahn fährt, geht meistens ganz viel schief. „Warum schafft es die Deutsche Bahn nicht, pünktlich zu sein?“, möchte Ashraf wissen – und wendet sich an die Maus.

Die Geschwister Mira und Adam sind fasziniert von Pinguinen. Viele Geheimnisse der sympathischen Frackträger kennen sie schon. Rätselhaft bleibt für die beiden, ob Pinguine nicht verdammt kalte Füße bekommen, wenn sie die ganze Zeit auf dem Eis stehen.

Nur die überraschendsten Kinderfragen schaffen es auf den Maus-Stundenplan: Warum lande ich an derselben Stelle, wenn ich in einem fahrenden Bus hochspringe? Wie entstehen Polarlichter? Und wieso fällt das Marmeladenbrot immer auf die falsche Seite?

Viel zu raten für die prominenten Gäste rund um das „Team Maus“ mit Annette Frier, Jan Josef Liefers und Axel Prahl sowie das „Team Elefant“ mit Wincent Weiss, Motsi Mabuse und Michael Kessler. Die glasklaren Antworten kommen – wie immer – von den Experten aus der „Sendung mit der Maus“: Für Siham El-Maimouni, Christoph Biemann und Ralph Caspers ist kein Rätsel zu groß und kein Experiment zu schwer

Das musikalischste Ungeziefer der Welt ist natürlich auch wieder am Start: die singenden Kakerlaken! Im großen Maus-Duell tritt ein Kartfahrer gegen einen Eisschnellläufer an. Und die legendäre Kölschrock-Band BRINGS performt berühmte Weihnachtssongs im Polka-Style. Wer erkennt das Original?

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

