Tierisch angedichtet – Ein Bestiarium für Erwachsene, die Kinder geblieben sind

Hermann Forschner dichtet in „Tierisch angedichtet“ über Tiere und Menschen und wie diese mehr miteinander gemeinsam haben, als so mancher Mensch denkt.

Menschen sind mal verschmust und mal bissig – ganz wie die Tiere. Manche Menschen bzw. Tiere möchte man in den Arm nehmen und verknuddeln, anderen geht man lieber in weitem Bogen aus dem Weg. In den über 200 Tiergedichten steht der Mensch im Mittelpunkt. Es geht mal spöttisch und mal verständnisvoll milde zu. Aber dann werden in Hermann Forschners animalischem Kosmos auch gerne mal die Zähne gefletscht. Seine Zeichnungen kommentieren die Szenen treffend und witzig. Die Leser betrachten hier den Menschen im Spiegel der Tierwelt, so wie es die Menschen bereits seit mehreren Jahrtausend getan haben, auch um sich selbst mal aufs Korn zu nehmen.

Wer weiß, dass Tiere nicht weniger perfekt sind als Menschen und gerne mal ein wenig über das Tier im Menschen lacht, der ist bei „Tierisch angedichtet“ von Hermann Forschner an der richtigen Adresse und kann sich über viel Lesespaß freuen. Der Autor wurde im schönen Heidelberg geboren und lebt heute in Neckarsulm. Er ist promovierter Musikwissenschaftler und pensionierter Musik- und Biologielehrer. Außerdem dichtet, komponiert, malt und zeichnet er seit seiner Kindheit mit großer Begeisterung. In den letzten Jahren treten er und seine Frau Renate mit selbst gestalteten Kabarett-Programmen in die Öffentlichkeit. Via tredition ist bereits auch sein anderes Buch „Hot Spott“, in dem er auf unterhaltsame Weise die Zeit des Corona Lockdowns bedichtet, erschienen.

„Tierisch angedichtet“ von Hermann Forschner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35690-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

