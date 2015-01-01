Die häufigsten Fehlentscheidungen beim Boxspringbett-Kauf – und wie Käufer sie vermeiden

WELCON wertet Kundenfragen aus: Warum nicht jedes Boxspringbett automatisch besseren Schlaf bietet und worauf Verbraucher beim Kauf wirklich achten sollten

Hildesheim/Giesen, Juli 2026. Ein neues Boxspringbett gehört für viele Menschen zu den größten Anschaffungen im Schlafzimmer. Die Erwartungen sind hoch: mehr Komfort, besserer Schlaf und das Gefühl eines hochwertigen Hotelbetts im eigenen Zuhause. Doch die Auswertung zahlreicher Beratungsgespräche der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG zeigt: Viele Käufer achten zunächst auf die falschen Kriterien und treffen Entscheidungen, die den langfristigen Schlafkomfort beeinflussen können.

„Viele Interessenten kommen mit einer klaren Vorstellung zu uns – häufig geht es zuerst um Farbe, Stoff oder Design. Im Beratungsgespräch zeigt sich jedoch schnell, dass die entscheidenden Unterschiede bei Matratze, Federung und individueller Anpassung liegen“, erklärt Eve Lewandowski, Leiterin der Beratungsabteilung

Fehler 1: Nur nach der Optik entscheiden

Ein hochwertiges Boxspringbett ist ein zentrales Möbelstück im Schlafzimmer. Design, Stoffauswahl und Kopfteil spielen daher eine wichtige Rolle. Dennoch sollte die Optik nicht das wichtigste Kaufkriterium sein.

Entscheidend für den täglichen Komfort sind vor allem:

die Qualität der Box,

die verwendete Matratze,

die Anzahl und Qualität der Federn,

der passende Härtegrad,

die ergonomische Abstimmung auf den Nutzer.

Ein optisch attraktives Bett kann ohne hochwertige Schlaftechnologie deutlich weniger Komfort bieten als ein ergonomisch abgestimmtes Modell.

Fehler 2: Den Härtegrad falsch wählen

Eine der häufigsten Fragen beim Kauf eines Boxspringbetts betrifft den richtigen Härtegrad. Viele Käufer gehen davon aus, dass eine besonders harte Matratze automatisch besser für den Rücken ist.

Das Gegenteil kann der Fall sein: Ist eine Matratze zu hart, können Schultern und Becken nicht ausreichend einsinken. Ist sie zu weich, fehlt möglicherweise die notwendige Unterstützung.

Der passende Härtegrad hängt unter anderem ab von:

Körpergewicht,

Körpergröße,

bevorzugter Schlafposition,

persönlichem Liegeempfinden.

Fehler 3: Die Matratze unterschätzen

Viele Kunden betrachten das Bettgestell oder die Optik als wichtigsten Qualitätsfaktor. Tatsächlich entscheidet jedoch die Matratze maßgeblich über Liegekomfort und ergonomische Unterstützung.

Moderne 7-Zonen-Matratzen können unterschiedliche Körperbereiche gezielt unterstützen. Durch verschiedene Liegezonen werden beispielsweise Schulter- und Beckenbereiche entlastet, während die Wirbelsäule stabil gelagert wird.

Fehler 4: Billigangebote mit echten Boxspringbetten vergleichen

Der Begriff Boxspringbett wird heute sehr unterschiedlich verwendet. Nicht jedes Modell, das optisch wie ein Boxspringbett aussieht, verfügt über den klassischen mehrschichtigen Aufbau aus Box, Matratze und Topper.

Käufer sollten deshalb nicht ausschließlich auf den Preis achten, sondern prüfen:

Welche Federkerntechnik wird verwendet?

Wie hochwertig sind die Materialien?

Welche Matratze kommt zum Einsatz?

Wie langlebig ist die Konstruktion?

Ein vermeintliches Schnäppchen kann langfristig teurer werden, wenn Komfort und Haltbarkeit nicht den Erwartungen entsprechen.

Fehler 5: Den Topper als nebensächlich betrachten

Der Topper beeinflusst das finale Liegegefühl erheblich. Er kann die Druckentlastung verbessern und die Oberfläche des Bettes individuell anpassen.

Dabei kommt es auf das Material und die Höhe an. Kaltschaum, Visko, Latex oder innovative Gel-Materialien bieten unterschiedliche Eigenschaften und sollten passend zur Matratze gewählt werden.

Fehler 6: Keine individuelle Beratung nutzen

Ein Boxspringbett kaufen bedeutet nicht nur, ein Möbelstück auszuwählen. Körperliche Voraussetzungen und persönliche Schlafgewohnheiten spielen eine entscheidende Rolle.

Besonders bei Paaren mit unterschiedlichen Körpergewichten oder Schlafvorlieben ist eine individuelle Konfiguration sinnvoll. Unterschiedliche Härtegrade, Größen, Topper und Ausstattungsvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung.

WELCON setzt auf individuelle Schlaflösungen

Mit den ROCKSTAR® Boxspringbetten verfolgt WELCON den Ansatz, hochwertige Materialien mit individueller Konfiguration zu verbinden. Kunden können verschiedene Größen, Stoffe, Härtegrade und Ausstattungsvarianten auswählen.

„Unser Ziel ist es nicht, möglichst viele Betten zu verkaufen, sondern die passende Schlaflösung für den jeweiligen Kunden zu finden“, so ein Sprecher des Unternehmens.

Die Auswertung der Kundenfragen zeigt: Wer beim Kauf eines Boxspringbetts nicht nur auf Design und Preis achtet, sondern Qualität, Ergonomie und individuelle Anpassung berücksichtigt, schafft die Grundlage für langfristigen Schlafkomfort.

Über WELCON EUROPE GmbH & Co. KG

Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG entwickelt und vertreibt hochwertige Wellness- und Komfortprodukte. Zum Sortiment gehören unter anderem individuell konfigurierbare Boxspringbetten, Massagesessel, Saunen und Infrarotkabinen. Der Fokus liegt auf Qualität, Ergonomie und langlebigen Lösungen für mehr Wohlbefinden zuhause.

Weiterführender Link: https://www.boxspringbettenshop24.de

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Frau Roberta Eigenrauch

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Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

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