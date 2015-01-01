Die Herausforderungen der Krantechnik und Hebezeuge im Fokus – TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Die 1. Fachtagung Krantechnik / Hebezeuge am 3. und 4.11.2026 in Wiesloch zeigt praxisnahe Lösungen für einen sicheren, wirtschaftlichen und rechtskonformen Betrieb von Krananlagen und Hebezeugen.

Krane und Hebezeuge gehören in vielen Industriebetrieben zu den unverzichtbaren Schlüsselanlagen der Produktion. Gleichzeitig steigt der Druck auf Betreiber: Viele Krananlagen sind seit Jahrzehnten im Einsatz, Anforderungen aus Arbeitsschutz und Betriebssicherheitsverordnung werden komplexer. Kommt es zu einem Unfall oder längeren Anlagenstillstand, können die Folgen von Produktionsausfällen bis hin zu erheblichen Haftungsrisiken reichen.

Besonders herausfordernd ist dabei der Umgang mit Bestandsanlagen. Häufig fehlen aktuelle Dokumentationen, die Restnutzungsdauer älterer Krane ist unklar oder notwendige Modernisierungen werfen Fragen nach Betreiberpflichten und möglichen CE-rechtlichen Konsequenzen auf. Gleichzeitig müssen regelmäßige Prüfungen, Gefährdungsbeurteilungen und Instandhaltungsmaßnahmen rechtssicher organisiert und dokumentiert werden. Für viele Betreiber stellt sich die Frage, wie sich Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit langfristig miteinander vereinbaren lassen.

Vor diesem Hintergrund veranstaltet die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH erstmals die Fachtagung Krantechnik / Hebezeuge. Am 3. und 4. November 2026 in Wiesloch erhalten Betreiber, Instandhalter, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und technische Führungskräfte einen umfassenden Überblick über aktuelle Anforderungen und praxisnahe Lösungsansätze im Bereich der Krantechnik und Hebezeuge.

Im Mittelpunkt stehen Themen, die viele Unternehmen aktuell beschäftigen, wie zum Beispiel die rechtssichere Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen, Betreiberpflichten und Verantwortlichkeiten, die ordnungsgemäße Prüfung von Hebezeugen nach DGUV-Vorgaben, die Generalüberholung älterer Krananlagen sowie Strategien zur Vermeidung ungeplanter Stillstände. Darüber hinaus werden Anforderungen an Hebezeuge in explosionsgefährdeten Bereichen, Rettungskonzepte für Arbeiten in Höhen und moderne zerstörungsfreie Prüfverfahren behandelt. Praxisbeispiele und Erfahrungsberichte zeigen auf, wie Unternehmen bestehende Herausforderungen erfolgreich bewältigen können.

Die Fachtagung bietet damit nicht nur aktuelles Fachwissen, sondern auch eine Plattform für den Austausch mit Experten und Branchenkollegen. Die Teilnehmenden profitieren von konkreten Handlungsempfehlungen und praxisnahen Impulsen für einen sicheren, wirtschaftlichen und rechtskonformen Betrieb ihrer Krananlagen und Hebezeuge.

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.tuev-seminare.de/1.-fachtagung-krantechnik-hebezeuge/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Frau Carolin Gerwert

Am TÜV 1

66280 Sulzbach/Saar

Deutschland

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email : carolin.gerwert@tuev-seminare.de

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