Erfahrung weitergeben. Zukunft gestalten. – TÜV Seminare Saarland baut Netzwerk aus Praxisexperten weiter aus

Praxiswissen ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für hochwertige berufliche Weiterbildung. TÜV Seminare Saarland baut sein Netzwerk an Fach- und Branchenexperten gezielt weiter aus.

Um Unternehmen auch künftig mit aktuellen, praxisnahen Seminaren zu unterstützen, baut TÜV Seminare Saarland sein Netzwerk an Fach- und Branchenexperten gezielt weiter aus.

Im Mittelpunkt der Initiative stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen, Projekte erfolgreich umsetzen und über langjährige Erfahrungen in ihrem Fachgebiet verfügen. Ob Elektrotechnik, Arbeitsschutz, Qualitätsmanagement, Informationssicherheit, Nachhaltigkeit oder andere Spezialgebiete – gefragt sind Persönlichkeiten, die ihr Praxiswissen weitergeben und die berufliche Entwicklung anderer aktiv unterstützen möchten.

„Viele erfahrene Fach- und Führungskräfte verfügen über einen enormen Erfahrungsschatz, sehen sich jedoch nicht als Trainer oder Dozenten“, erklärt TÜV Seminare Saarland. „Genau diese Menschen möchten wir ansprechen. Entscheidend ist nicht die Lehrerfahrung, sondern die fachliche Expertise, praktische Erfahrung und die Bereitschaft, Wissen mit anderen zu teilen.“

Mit der Initiative verfolgt TÜV Seminare Saarland das Ziel, den Wissenstransfer zwischen erfahrenen Praktikern und Fachkräften nachhaltig zu stärken. Die Experten gestalten Seminare auf Basis ihrer beruflichen Erfahrungen und vermitteln Inhalte mit einem hohen Praxisbezug – ein entscheidender Mehrwert für Unternehmen und Teilnehmende.

Dabei unterstützt TÜV Seminare Saarland seine Experten mit einem professionellen organisatorischen Rahmen – von der Seminarplanung über die Teilnehmerbetreuung bis zur Durchführung. So können sie sich auf das konzentrieren, was sie am besten können: ihre Erfahrungen weitergeben und andere für ihr Fachgebiet begeistern.

Neben der kontinuierlichen Erweiterung des bestehenden Expertenkreises besteht ausdrücklich die Möglichkeit, neue Themen und Zukunftsfelder aktiv mitzugestalten. Gesucht werden daher ebenso Spezialisten für innovative Fachgebiete wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Cyber Security oder Nachhaltigkeit, die ihre Expertise in neue Weiterbildungsangebote einbringen möchten.

Mit dem Ausbau seines Expertennetzwerks investiert TÜV Seminare Saarland bewusst in die Qualität der beruflichen Weiterbildung. Denn nachhaltiges Lernen entsteht dort, wo Menschen ihr Wissen nicht nur vermitteln, sondern aus eigener Erfahrung leben.

Interessierte Fach- und Branchenexperten können sich auf der neuen Informationsseite über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit informieren und unverbindlich Kontakt aufnehmen.

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TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Frau Carolin Gerwert

Am TÜV 1

66280 Sulzbach/Saar

Deutschland

fon ..: 06897506531

web ..: https://www.tuev-seminare.de/

email : carolin.gerwert@tuev-seminare.de

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ist Teil der TÜV Saarland Unternehmensgruppe und als spezialisierter Dienstleister im Seminargeschäft tätig. Unter Wahrung der Werte Sicherheit, Integrität und Neutralität sowie den Interessen der Stakeholder (Gesellschaft, Gesellschafter, Kunden und Dozenten) entwickelt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH innovative Konzepte für Seminare, Inhouse-Schulungen, Fachtagungen und Webinare, die zügig, qualitativ hochwertig und kundenorientiert umgesetzt werden und den höchsten Standards entsprechen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung praxisnaher Inhalte, der Beachtung individueller Kundenbedürfnisse und der Auswahl der zur Marke TÜV passenden (technisch orientierten) Themen.

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