  • Arbeitssicherheit 2026: Von Blackouts bis Behavior Based Safety – TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

    Digitalisierung, gesetzliche Vorgaben und Gefährdungsszenarien erfordern proaktives Handeln. Die 26. Fachtagung Arbeitssicherheit / Umweltschutz bietet Praxiswissen und Raum für Erfahrungsaustausch.

    BildWenn Produktionsprozesse plötzlich stillstehen oder ein kritisches System ausfällt, wird deutlich, wie eng Arbeitssicherheit und betriebliches Management zusammenhängen. Die fortschreitende Digitalisierung steigert die Effizienz, führt aber gleichzeitig zu neuen Gefährdungspotenzialen. Szenarien wie Blackouts, unerwartete Störungen oder mögliches Freisetzen von Gefahrstoffen zeigen, dass Arbeitssicherheit längst kein isoliertes technisches Thema mehr ist.

    Neben Technik und organisatorischen Abläufen rückt auch das menschliche Verhalten stärker in den Fokus. Behavior Based Safety analysiert Arbeitsabläufe und trainiert gezielt Verhalten, um Risiken systematisch zu reduzieren. Dies zeigt, dass effektive Arbeitssicherheit ein integriertes Zusammenspiel von Technik, Organisation und Verhalten erfordert.

    „In der heutigen Arbeitswelt sind vorausschauende und proaktive Maßnahmen entscheidend, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren“, erklärt Herr Carsten Pieper, Fachbereichsleiter Arbeitssicherheit der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH. „Nur wer Sicherheitskonzepte kontinuierlich anpasst, die notwendigen personellen und materiellen Ressourcen dafür bereithält, kann Arbeitsunfälle und betriebliche Störungen effektiv vermeiden. Denn im Glauben zu sein, das der Fortschritt der Digitalisierung den Mensch ersetzen kann, täuscht sich.“

    Vor diesem Hintergrund veranstaltet die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH die 26. Fachtagung Arbeitssicherheit / Umweltschutz am 11. und 12. Juni 2026 in Bad Dürkheim. Die praxisorientierte Veranstaltung bietet Fachkräften für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragten und Umweltverantwortlichen fundierte Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Normenänderungen und Best-Practice-Lösungen. Neben Fachvorträgen zu Recht, Normen, Gefahrstoffmanagement, Betreiberverantwortung und weiteren Themen stehen interaktive Diskussionsrunden und Erfahrungsaustausch im Vordergrund.

    Die Fachtagung erfüllt die Forderung zum Erhalt der Fachkunde für Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragte nach ASiG § 5 (3), DGUV Vorschrift 1 § 20 (6) und DGUV Vorschrift 2 Anlage 2 Ziffer 9 (ständige Fortbildung). Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung erhalten Sie zwei VDSI-Weiterbildungspunkte für Arbeitsschutz und zwei VDSI-Weiterbildungspunkte für Umweltschutz.

    Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.tuev-seminare.de/26.-fachtagung-arbeitssicherheit-umweltschutz

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH
    Frau Carolin Gerwert
    Am TÜV 1
    66280 Sulzbach/Saar
    Deutschland

    fon ..: 06897506531
    web ..: https://www.tuev-seminare.de/
    email : carolin.gerwert@tuev-seminare.de

    Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ist Teil der TÜV Saarland Unternehmensgruppe und als spezialisierter Dienstleister im Seminargeschäft tätig. Unter Wahrung der Werte Sicherheit, Integrität und Neutralität sowie den Interessen der Stakeholder (Gesellschaft, Gesellschafter, Kunden und Dozenten) entwickelt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH innovative Konzepte für Seminare, Inhouse-Schulungen, Fachtagungen und Webinare, die zügig, qualitativ hochwertig und kundenorientiert umgesetzt werden und den höchsten Standards entsprechen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung praxisnaher Inhalte, der Beachtung individueller Kundenbedürfnisse und der Auswahl der zur Marke TÜV passenden (technisch orientierten) Themen.

    Pressekontakt:

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    Frau Carolin Gerwert
    Am TÜV 1
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