  • „Die Herr´n von der Tankstelle“ singen an der Feuerzangenbowle im Nikolaiviertel Schlager aus UFA-Tonfilmen

    An den kommenden vier Adventssonntagen um 18:00 Uhr bringen „Die Herr´n von der Tankstelle“ schöne Nostalgie beim „12. Winter-Film-Fest“ in Berlins historische Mitte

    BildBERLIN (25.11.2025) – Nach dem erfolgreichen Start des „12. Winter-Film-Festes“ an der Feuerzangenbowle im Nikolaiviertel, wo man zum beliebten Heißgetränk mehrmals täglich kostenlos den Film-Klassiker von 1944 mit Heinz Rühmann anschauen kann, gibt es an den kommenden vier Adventssonntagen noch mehr Programm: Jeweils um 18:00 Uhr bringen „Die Herr´n von der Tankstelle“ beliebte Schlager und Hits aus alten UFA-Tonfilmen und damit schöne Nostalgie in Berlins historische Mitte.

    Wunderbare Ohrwürmer wie „Ein Freund, ein guter Freund“, „Veronika, der Lenz ist da“, „Jawoll, meine Herrn“, „Ich brech die Herzen der stolzesten Frau´n“ oder „Mein kleiner grüner Kaktus“ erklingen und werden von den drei Berliner Sänger Martin Stange, Reinhard Neumann und Peter Wieth mit viel humorvollem Charme präsentiert. So werden die Goldenen Zeiten der 1920er Jahre wieder spürbar – ein jährliches Highlight bem „Winter-Film-Fest“.

    „Jedes Jahr bereichern unsere `Herrn von der Tankstelle` unser Event mit flottem Tanz und einer Portion Selbstironie. Es macht einfach großen Spaß und unser Wintervergnügen noch einzigartiger“, freut sich Veranstalter Bastian Greiner-Bäuerle. „Für unsere Gäste ist das natürlich kostenfrei. Und wer eine schöne Alternative zu den großen Berliner Weihnachtsmärkten sucht, ist bei uns genau richtig. Ob Film oder Getränk – mit einem kleinen Imbiss dazu wird der Besuch im schönen Nikolaiviertel zu einer runden Sache.“

    Täglich kann 17:00 Uhr und 19:30 Uhr sowie am Wochenende 14:00 Uhr, 17:00 Uhr und 19:30 Uhr der Rühmann-Film „Die Feuerzangen-bowle“ auf behaglichen Sesseln und Sofas angeschaut werden.

    Dazu gibt es passend die Feuerzangenbowle, das Heißgetränk aus Rotwein und feinen Gewürzen, das im großen Kupferkessel bereitet wird. In den wärmenden Punsch tropft von den mit Rum getränkten brennenden Zuckerhüten schmelzender Zucker. Wenige nostalgische Markthäuschen und stimmungsvolle Beleuchtung auf dem Nikolaikirchplatz sorgen für eine gemütliche Atmosphäre ab.

    Geöffnet hat das 12. Winter-Film-Filmfest im Nikolaiviertel noch bis zum 28. Dezember täglich ab 12:00 Uhr.

    Der Eintritt ist frei!

    www.feuerzangenbowle.berlin

