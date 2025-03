Die Housekeeping Akademie setzt auf aktive Unterstützung: Gemeinsam Herausforderungen im Hotelalltag meistern

Housekeeper sind oft am Limit. Personalnot und Fluktuation sowie fehlendes Fachwissen sind die größten Herausforderungen. Hilfe mit Respekt, Verständnis und praxiserprobte Lösungen sorgen für Abhilfe.

Gründerin Mareike Reis sieht im Housekeeping-Management weit mehr als die Verantwortung zur professionellen Reinigung der Hotels – es sei vor allem eine Kombination aus Berufung, Handwerk und einer Führungsaufgabe. Doch genau hier geraten heute immer mehr Führungskräfte an ihre Grenzen.

„Folgendes Statement teilen uns regelmäßig auch erfahrene Hausdamen persönlich mit: ,Ich möchte meinem Team eine wertschätzende und lösungsorientierte Führungskraft sein. Das ist mir wirklich wichtig. Aber ich bin am Ende meines Lateins.‘ Viele Reinigungskräfte in Beherbergungsbetrieben haben darüber hinaus das Gefühl, nicht gesehen zu werden sowie überdurchschnittlich viel körperlich liefern zu müssen – und dies in einer extrem kurzen Zeit. Das trägt dann noch zu häufigen Krankmeldungen und Personalwechseln bei“, so Mareike Reis.

Diese Worte stehen stellvertretend für viele Fachkräfte in der Branche. Die Realität ist oft ernüchternd: Reinigungskräfte wechseln häufig, das Stammpersonal ist zu knapp oder Partnerfirmen stellen den Hotelbetrieben meist ungelernte Aushilfen, die nicht verstehen, worauf es tatsächlich ankommt. Dabei steckt in jedem Housekeeping-Manager eine große Leidenschaft für den Beruf.

Die Housekeeping Akademie entwickelte hierfür verschiedene Fortbildungsformate, die den Housekeeping-Managern unter anderem die wichtigsten Leadership-Tools an die Hand gibt, welche einfach erlernbar sind. Mit dem Programm „Housekeeping for beginners“ beispielsweise, welches unter anderem individuelle Calls mit Mareike Reis enthält. Buchbar sind entweder sechs oder zwölf Themen. Zu den weiteren Inhalten dieses Weiterbildungsformats zählen auch Videobotschaften als Wissenssnack zwischendurch sowie eine Betreuung via WhatsApp. Zielgruppen hierfür sind Quereinsteiger, Aufsteiger oder Interessierte, die fundiertes Wissen erlernen wollen.

„Wir kommen als Freunde“ – Housekeeping Akademie hilft mit Respekt und Praxiswissen.

Die Housekeeping Akademie kennt diese Herausforderungen aus erster Hand: „Führungskräfte im Housekeeping haben immer wieder Angst, wenn sie hören, dass wir ins Haus kommen“, erklärt Anja Wilhelm, Head of Development & Operations bei Die Housekeeping Akademie. „Doch wir sind nicht da, um zu kritisieren, sondern um zu helfen. Wir kommen als Freunde. Denn nur gemeinsam können wir mehr erreichen.“

Das Team der Housekeeping Akademie setzt genau dort an, wo der größte Druck entsteht. Es hilft, nachhaltige Strukturen zu schaffen, die Führungskräfte und Teams entlasten. Durch praxisorientiertes Coaching, individuelle Beratung und bewährte Strategien werden Abläufe verbessert sowie Unsicherheiten abgebaut. Das Ziel: Ein motiviertes, stabiles Team, das effizient arbeitet und sich wertgeschätzt fühlt – ohne dass die Führungskraft dabei aufgerieben wird.

Ein starkes Housekeeping ist kein Zufall – sondern das Ergebnis einer guten Führung.

Eine funktionierende Housekeeping-Abteilung hängt nicht allein von Technik oder Arbeitsabläufen ab. Es geht um Menschen, Kommunikation und ein Umfeld, in dem alle Mitarbeitenden verstehen, warum sie was tun. Wer sich Unterstützung holt, gewinnt nicht nur an Sicherheit, sondern auch an Qualität – und entlastet sich selbst.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Housekeeping Akademie

Frau Mareike Reis

Mühleweg 2

79787 Lauchringen

Deutschland

fon ..: +49 7741 640 81 75

web ..: http://www.housekeepingakademie.com

email : office@housekeepingakademie.com

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf eine langjährige Erfahrung im Housekeeping in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an unterschiedlichen Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen. Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring. Darüber hinaus ist Mareike Reis mit ihrem Team von mehreren Expertinnen regelmäßig vor Ort in den Hotels europaweit unterwegs, um Trainings on the Job, Interimseinsätze oder Beratungen durchzuführen.

www.housekeepingakademie.com



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Incert eTourismus & DIRS21: Maßgeschneiderte Hoteltechnologie bietet Flexibilität statt Einheitslösung 135 Jahre sportlicher Inspiration: U.S. Polo Assn. war Gastgeber des Freundschaftsspiels Celebration Cup und der Modenschau Frühjahr/Sommer 2025 in Delhi