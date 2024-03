Die JunX – Dann schlägt die Liebe ein

Die neue Single erscheint am 22. März!!!

Mit einem kraftvollen, musikalischen Aufschlag startet das Musikerduo Die JunX in das Jahr 2024. Nach dem Album Seelenmenschen (2022) und sieben Auskopplungen aus diesem Longplay wollen die beiden Songwriter Christopher Garbers und Gunnar Schmidt mit der neuen Nummer bewusst noch einen Schritt weitergehen. Weiter in Richtung neuer Sounds und urbaner Einflüsse für den deutschsprachigen Schlager.

So kommt es mit der am 22. März erscheinenden Temponummer zum ersten Mal zu einer Zusammenarbeit mit dem Produzenten Achim Janssen von Kontor Records. Dort, wo eigentlich die angesagtesten DJs der Club Szene ein- und ausgehen, fühlten sich auch Die JunX sofort wohl. Und diesen Einfluss hört man dem Song DANN SCHLÄGT DIE LIEBE EIN sofort an. Auf soundlich internationalem Niveau verschmelzen hier diverse Genres von Schlager über Pop bis Dance. Modern und fresh, Sounds aus dem Hier und Heute mit einer Message, die für immer gültig ist:

Das Leben besteht immer wieder aus Ups und Downs – aber die Naturgewalt und unglaubliche Direktheit der Liebe kann jederzeit und immer wieder neu in Seele und Herz einschlagen und alles bis dahin Erlebte im positiven Sinne erschüttern und verändern. „Liebe wird mehr denn je benötigt in dieser Welt!“, sagen Die JunX.

Die Entertainer haben sich in den letzten Jahren durch eine enorme Livepräsenz auch auf Festivals eine immer größer werdende Fangemeinde erspielt. Kein Wunder, denn Christopher und Gunnar leben ihre Leidenschaft – und das ist die Musik!

Die JunX im Netz

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SalomonOne

Frau Babett Salomon

Gatower Straße 193a

13595 Berlin

Deutschland

fon ..: 01752036421

web ..: http://www.salomon-one.de

email : kontakt@salomon-one.de

