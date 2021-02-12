  • „Die KNEF Story“ – Ein multimediales Chanson-Erlebnis in einzigartiger Kirchenatmosphäre

    Mit „Die KNEF Story“ bringt der Hamburger Künstler Stephan Hippe eine mitreißende Hommage an die legendäre Hildegard Knef erstmals nach Brandenburg.

    BildBrandenburg an der Havel, 09. Mai 2026 – Ein außergewöhnlicher Kulturabend erwartet das Publikum in der Johanniskirche:
    Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die beeindruckende musikalische Bandbreite der Ausnahmekünstlerin, sondern auch ein innovatives multimediales Bühnenerlebnis: Eine hochauflösende LED-Wand verwandelt den Kirchenraum in eine lebendige Projektionsfläche. In Kombination mit der besonderen Architektur der Johanniskirche entsteht eine eindrucksvolle Atmosphäre, die diesen Abend zu einem ganz besonderen Erlebnis macht.

    Die visuelle Inszenierung lässt Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschmelzen: Originalaufnahmen, künstlerische Projektionen und bewegte Bilder schaffen gemeinsam mit der Musik einen immersiven Raum, in dem das Leben und Werk von Hildegard Knef auf neue Weise erfahrbar wird.

    Mit über 30 Chansons aus Knefs Repertoire entfaltet Stephan Hippe ein facettenreiches Porträt der großen Künstlerin. Dabei steht nicht die Imitation im Vordergrund, sondern eine eigenständige, zeitgemäße Interpretation, die Knefs Themen – Liebe, Verlust, Selbstbehauptung und Lebensmut – eindrucksvoll in die Gegenwart überträgt.

    „Die KNEF Story“ ist mehr als ein Konzert: Es ist eine multimediale Begegnung mit einer der prägendsten Stimmen des deutschen Chansons – intensiv, berührend und visuell überwältigend.

    Veranstaltungsdetails:
    09. Mai 2026
    20:00 Uhr
    Johanniskirche, Johanniskirchplatz, 14770 Brandenburg an der Havel
    Tickets unter: event-theater.de sowie an allen CTS-Vorverkaufsstellen

    Pressekontakt:
    LGB Veranstaltungen
    [buero@stephanhippe.de]

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    LGB Veranstaltungen
    Herr Stephan Hippe
    Hohenzollernring Hohenzolle
    22763 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 01714534586
    web ..: https://www.legrandbordel.de/
    email : stephhippe@aol.com

    LE GRAND BORDEL Veranstaltungen – Das große Durcheinander
    musikalisch-literarische Bühnenprogramme mit starkem Chanson-Bezug.
    Kulturabende, die Musik, Film, Theater und Literatur verbinden – mit Chansonklassikern und biografischen Erzählungen berühmter Künstler:innen.

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