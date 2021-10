Die Launen der Frau Luna – Ereignisreicher Reisebericht über einen Südostasientrip

Klaus Offermann nimmt die Leser in „Die Launen der Frau Luna“ erneut auf eine unterhaltsame Reise in ferne Länder mit.

Mit zwei Rucksäcken – wobei ein Rucksack für den Transport der umfangreichen Fotoausrüstung des Autors bestimmt war – bereiste Klaus Offermann sechs Wochen lang die Länder Vietnam, Laos und Kambodscha. In seinem neuen Buch beschreibt er seine Eindrücke über die Kultur, Natur und Menschen dieser Gegend. Neben lustigen Anekdoten erzählt der Autor von Schwierigkeiten, die es während der Reise zu meistern galt. Der Autor erzählt auf spannende und humorvolle Art von seinen Erlebnissen und Eindrücken. Dieses Buch ist kein typischer Reiseführer, sondern soll den Lesern Land und Leuten näher bringen. Diese Lektüre eignet sich somit hervorragend für alle, die Südostasien besser kennenlernen möchten.

Für die Leser, die Südostasien schon selbst bereist haben, wird das Buch „Die Launen der Frau Luna“ sicherlich Erinnerungen wachrufen. Für alle von der Ferne Träumenden hält das Buch viele Anregungen und Tipps bereit. Auf in die Weite Welt mit Klaus Offermann!

Klaus Offermann wurde im Jahr 1953 in Bensberg bei Köln geboren. Im Dezember 1998 erschien bereits sein erstes Buch „Tagebuch einer Neuseeland-Radreise“. Der Autor studierte an der Fachhochschule Köln Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Marketing und EDV. Nach dem Studium folgte ein dreijähriger Aufenthalt in den USA im Rahmen des „Work-Study-Programs“ der Carl-Duisberg-Gesellschaft. Anschließend arbeitete er etwa zehn Jahre in den Exportabteilungen diverser Münchner Großfirmen. 1994 entschloss er sich, in den freien Journalismus zu wechseln.

„Die Launen der Frau Luna“ von Klaus Offermann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36726-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pussy-Katzerl – Ein entzückend unterhaltsames Büchlein für alle Katzenfreunde