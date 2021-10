Pussy-Katzerl – Ein entzückend unterhaltsames Büchlein für alle Katzenfreunde

Hellmuth Sudheimer teilt in „Pussy-Katzerl“ Geschichten aus dem Alltag einer ganz besonderen Hauskatze.

Der Autor dieses Buchs, Hellmuth Sudheimer, wurde 1897 in Bromberg (damalige Provinz Posen) geboren und ist 1979 in München gestorben. Sein Leben war von zwei Weltkriegen, zu denen er eingezogen war, geprägt. Doch auch eine schwarze Katzendame, die ihm über viele Jahre eine treue Begleiterin gewesen ist, spielte eine Hauptrolle in seinem Leben. Die geliebte Katze macht er in diesem Buch, „Pussy-Katzerl“, unsterblich.

Es beginnt alles damit, dass ein schwarzes, kleines Katzenfindelkind zwei große, weiße Zweibeiner „Fraule und Herrle“ in Beschlag nimmt. Pussy soll das Kätzchen heißen. Wer hätte gedacht, wie schnell das Pussy-Katzerl, eine kleine Hauskatze, das ganz alltägliche Leben und Treiben von Herrle und Fraule bestimmt? Welche Überraschungen hält das Katzerl bereit? Kann eine schwarze Katze sogar Schicksalsschläge lindern?

Die zu den einzelnen Kapiteln des Buchs „Pussy-Katzerl“ von Hellmuth Sudheimer passenden Katzenfotos runden die Erzählung ab und lassen die Leser die unterhaltsame Welt einer Hauskatze erleben. Vor allem lernen sie eines: Schwarze Katzen bringen Glück und an dem ganzen Aberglauben mit schwarzen Katzen und Pech ist herzlich wenig dran.

Der Autor studierte nach dem ersten Weltkrieg Germanistik, Anglistik und Romanistik sowie Philosophie an der Universität Berlin und promovierte zum Dr. phil., zusätzlich legte er das Staatsexamen für das höhere Lehramt ab. Mitte 1932 bis Herbst 1935 war er Gastprofessor an der Kaiserl.-japanischen Tohoku-Universität Sendai, Japan und hatte den Lehrstuhl für deutsche Geistesgeschichte inne. Nach der Rückkehr aus Japan war er als Studienrat tätig und dann nach dem zweiten Weltkrieg freiberuflich als Privatwissenschaftler, Journalist und Autor wirkend.

„Pussy-Katzerl“ von Hellmuth Sudheimer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34048-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

