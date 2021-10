Remont – Unterhaltsames Zeitporträt

Werner Stolle hilft den Lesern mit „Remont“ die moderne, russische Gesellschaft besser zu verstehen.

Dem Wort Remont begegnet man in Russland mit zwiespältigen Gefühlen. Es bedeutet so viel wie Reparatur, Renovierung, Restaurierung, Umbau – oder einfach nur: auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Autor Werner Stolle, Jahrgang 1951, wohnte mit seiner Familie von 1989 bis 1992 in Moskau und führte in dieser Zeit intensiv Tagebuch. Er erlebte als Lehrer an der Deutschen Schule Moskau hautnah den Zusammenbruch der Sowjetunion mit und den Aufbruch der Gesellschaft in eine ungewisse Zukunft. Er beschreibt in seinem Buch, oft mit ironischem Unterton, zahlreiche, oft skurrile Alltagssituationen – beim Einkaufen, Tanken, in Restaurants oder auf Reisen durch das Land – und zeigt, welche Folgen die Zeit des Umbruchs für die Menschen hat. Auf diese Weise versucht der Autor, den Lesern nahezubringen, wie die Gesellschaft durch mafiöse Strukturen immer weiter auseinander driftet und eine galoppierende Inflation immer mehr Menschen in die Armut treibt, die allerdings nie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft aufzugeben scheinen.

So steht der Titel des Buchs „Remont“ von Werner Stolle auch als Metapher für den Zerfall der Gesellschaft nach der Wende und impliziert zugleich den Beginn einer neuen, hoffnungsfrohen Ära. Das Buch ist ein sehr persönliches Zeitporträt und zeigt, dass der Autor und seine Familie sich der Faszination, die von Land und Leuten ausgeht, nicht entziehen können – und ist somit auch eine kleine Liebeserklärung an Moskau. Das Buch ist somit ein Muss für alle Leser, die Russland und die Menschen, die dort leben, ein wenig besser verstehen möchten.

„Remont" von Werner Stolle ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35804-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

