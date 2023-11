Die Magie ist zurück: Das Pummeleinhorn – Hörspiel Staffel 6 ist da!

In einer Welt, in dem der Glanz von Glitzer nur von dem der Kekssterne übertroffen wird, ist das Pummeleinhorn mit seinen Freunden wieder da, um die Herzen seiner treuen Zuhörer*innen zu erobern!

Neben liebevollen Einhorn Geschenken, wie Einhorn Kuscheltiere und Tassen, gibt es seit 2019 eine fantastische Hörspiel-Reihe des flauschigen Einhorns.

Die 6. Staffel der beliebten Pummeleinhorn Abenteuer ist nun bei Amazon Music und Audible verfügbar und hat bereits die Charts im Sturm erobert! Nachdem die vorherigen Staffeln stolz ihre Plätze in diversen Bestsellerlisten besetzt haben, setzt die neueste Staffel diese beeindruckende Tradition fort: Sie ist nicht nur in die allgemeinen Top 100 eingestiegen, sondern hat auch den glorreichen ersten Platz verschiedener Kids-Charts für sich beansprucht.

Und darum geht es in der neuen Staffel:

Die Reise auf dem Wolkenschiff – Eigentlich hatte Julia genug damit zu tun, ihre Mutter Meike auf die Aufnahmeprüfung in den „Club der Rätselfüchse“ vorzubereiten. Doch dann winkt ein neues Abenteuer in der Glitzerwelt und Grummeleinhorn tauscht mit ihr den Platz. Während Julia sich gemeinsam mit Pummel, Norbert dem Keks, Bonnie McSwan und Pummelomi auf den Weg macht, das Rätsel einer geheimnisvollen Schatzkarte zu lösen, entdeckt Grummeleinhorn zusammen mit Meike seine Liebe für Rätselbücher.

Das neueste verrückt-witzige Abenteuer mit Pummeleinhorn und Co. lüftet diesmal das Geheimnis um die Piratenkapitänin Bonnie McSwan und wie sie eigentlich in der Glitzerwelt gelandet ist.

Die Besetzung, die den Charakteren ihre Stimmen leiht, brilliert erneut: Thomas Nicolai als Pummeleinhorn und Grummeleinhorn, Marti Fischer als Keks Norbert, Paulina Rümmelein als Julia, Constanze Lindner als Mama Meike, Arlett Drexler als Bonnie McSwan, Angelika Bender als Pummelomi und Albert Bozesan als Reporter Albert Ross. Neu dabei und als Erzähler die Reise leitend ist Götz Otto, der die Zuhörer*innen als charismatische Stimme durch das abenteuerliche Abenteuer begleitet.

Die Staffel wurde geschrieben von den Besteller Autoren Carsten Steenbergen und Tommy Krappweis.

Nach einer Idee von Steffi Engel, Carsten Steenbergen, Tommy Krappweis und Albert Bozesan.

Die Fans können sich bereits jetzt auf mehr freuen: Eine 7. Staffel ist in Planung und wird das magische Abenteuer fortsetzen!

