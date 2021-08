Die Menschheit braucht eine neue Kultur, keine neuen Menschen – Auf dem Weg in eine zwangsfreie Gesellschaft

Enver Muti skizziert in „Die Menschheit braucht eine neue Kultur, keine neuen Menschen“ eine Orientierung in eine mögliche Zukunft der Menschheit.

Das Schicksal der meisten Menschen wird von ihren Ängsten bestimmt. So ist es auch kein Wunder, dass die gesamte Gesellschaft von der Angst gelenkt wird, auch wenn dies auf den ersten Blick eventuell nicht offensichtlich ist. Ängste bestimmen jedoch, wie Menschen leben, miteinander umgehen und welche Gesellschaft sie kulturell formen. Die menschliche Kultur ist laut dem Autor dieses neuen Buchs eine von Angst getriebene. Sie wird durch Zwang aufrechterhalten und tradiert. Durch Täuschung zwingt sie die Menschen in der Gesellschaft zu Symptombehandlungen und hält sie so von tatsächlichen Problemlösungen fern. Eine radikale Wende ist längst fällig. Aber wo genau die Reise hingehen soll, ist nicht klar. Denn leider verhindert die Angstkultur auch eine Kommunikation über Alternativen.

Das Buch „Die Menschheit braucht eine neue Kultur, keine neuen Menschen“ von Enver Muti setzt sich mit der menschlichen Angstkultur auseinander und skizziert eine Orientierung in eine mögliche Zukunft der Menschheit. Der Autor wurde 1961 in der Türkei geboren und lebt seit 1982 in Deutschland. Er schloss ein Studium der Wirtschaftswissenschaften ab und promovierte in Soziologie. Er beschreibt sich selbst als einen konstruktiv kritischen Freigeist und wer sein Buch liest, der dieser Aussage zustimmen.

„Die Menschheit braucht eine neue Kultur, keine neuen Menschen" von Enver Muti ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35737-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

