Marion von der Wense zeigt in „Psychologossophie“ einen neuen Weg zu bewusst geistverbundenem Sein auf.

Das neue Buch „Psychologossophie“ von Marion von der Wense beleuchtet skizzenhaft die Zusammenhänge der Entwicklung von Mensch und Erde, den Weg der Patriarchalisierung menschlicher Geistbeziehung und des Verständnisses der Leiblichkeit der Frau, und verbindet verschiedene Stimmen aus Natur- und Geisteswissenschaft zu der Wirklichkeit des Geistes. Eingebettet in einen komplexen Kontext zeigt die Autorin so einen neuen Weg zu bewusst geistverbundenem Sein auf. Die Leser lernen dafür mehr über die Psychologossophie. Diese besagt, dass es in dem Menschenbild einen ureigenen und immer gesunden Wesenskern gibt, der als unantastbare Instanz in der menschlichen Seele lebt. Diese Seele ist jedoch auch plastisch und wandelbar, was man sich zunutze machen kann, um im Leben weiter zu kommen und mehr zu erreichen bzw. glücklicher zu werden.

Die Leser erfahren in „Psychologossophie“ von Marion von der Wense, was es mit der sogenannten zweiten Geburt auf sich hat und wie sie selbst einen Nutzen daraus ziehen können. Dieses Buch dient der individuellen Anregung. Die Grundlage der Anschauung des menschlichen Leib-Seele-Geist-Gefüges ist für die Autorin die Anthroposophie. Marion von der Wense lebt in Hamburg, ist verheiratet und hat zur Zeit der Veröffentlichung dieses Buches vier Kinder sowie zwei Enkelkinder.

„Psychologossophie“ von Marion von der Wense ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25909-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

