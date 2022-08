Die Mobilmacher – Logistik trifft Soul & Funk

Ohne Vertrauen wäre Achim Scheerer heute vermutlich irgendwo angestellt und die elterliche Firma wäre längst Geschichte. Dass es anders gekommen ist, verdankt er seiner Vision und…

Was haben Soul, Funk und Logistik miteinander zu tun? Eine ganze Menge. Achim Scheerer ist Taktgeber für beides: als Geschäftsführer in seinem Unternehmen und als Schlagzeuger seiner Band. Dabei zeigen sich erstaunliche Parallelen.

Autor: Patrick Bothe

Struktur wie im Bienenstock

In einer Band, so berichtet Achim Scheerer, gibt der Schlagzeuger den Takt und die Struktur vor. Die gleiche Funktion übernimmt er in seinem Logistik-Unternehmen, das er für Außenstehende gerne mit einem Bienenstock vergleicht: Alles ist in Bewegung, überall wird gearbeitet – aber immer nach einer festen Struktur, in einer bestehenden Ordnung.

Dabei kann es komplex und eilig zugehen, denn die Firma hat ein erklärtes Ziel: Kundenwünsche möglich machen. Dafür transportieren die Spezialisten aus Aichhalden nicht nur Waren von A nach B – sie übernehmen auch Fulfillment- und Service-Leistungen. Mit diesen Logistik-Dienstleistungen waren sie Vorreiter in der ganzen Region.

Und es gibt noch eine Parallele zur Musik: Die Zusammenarbeit muss stimmen. Auf der Bühne entsteht dadurch der Wohlklang, im Unternehmen der Erfolg.

_“Ich traue Ihnen das zu.“_

Willkommensgeschenk: Vertrauen

Für nachhaltigen Erfolg sind außerdem Unternehmenswerte wichtig. Vertrauen ist einer der wichtigsten. Ohne Vertrauen wäre Achim Scheerer heute vermutlich irgendwo angestellt und die elterliche Firma wäre längst Geschichte. Dass es anders gekommen ist, verdankt er seiner Vision für eine Logistik der Zukunft – und dem Vertrauen der Bank. 1,3 Millionen D-Mark waren es 1997, die er als Kredit benötigte, um den Betrieb zu sanieren. Würde sein Konzept überzeugen? „Ich traue Ihnen das zu“ – das Vertrauen des Bankvorstands war da, bald vertrauten auch die ersten Kunden auf die Firma.

Vertrauen ist daher ein elementarer Grundpfeiler bei Scheerer Logistik. Jeder, der neu in der Firma anfängt, erhält es als Eingangsgeschenk. Aber nicht nur das. Neue Mitarbeiter bekommen zudem Unterstützung von ihrem persönlichen Paten – so geht Willkommenskultur.

Einzigartigkeit gewinnt

Ein zweiter Grundpfeiler ist Einzigartigkeit, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens den Kunden gegenüber: Bei Scheerer Logistik geht es darum, Dinge möglich zu machen. Auch wenn der Wunsch noch so ungewöhnlich ist, Achim Scheerer sagt: „Persönliche Vorstellungskraft darf nicht die Grenze gegenüber unseren Kunden sein.“

Zweitens ist Einzigartigkeit ein wichtiges Thema für die Mitarbeiter. Sie erhalten den nötigen Freiraum, um neue Ideen zu entwickeln und einzubringen. Zudem bietet die Firma vielen Spezialisten ein weites Tätigkeitsfeld. Vom Disponenten mit Fachgebiet Schwertransport bis zum IT- und Logistikspezialisten gibt es zahlreiche Aufgaben. Auch in der Zukunft – Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und CO?-Bilanz werden die Branche prägen. Bei Scheerer arbeitet das Team schon heute daran.

