Die neue Liebessingle von Elmar Oberlechner – ti amo

Ein weiteres Lied aus dem schönen Südtirol

Der Song ist eine bezaubernde Mischung aus leidenschaftlichen Melodien und mitreißenden Rhythmen, die das Gefühl der wahren Liebe eindrucksvoll widerspiegeln.

Elmar hat sich in der Musikszene einen Namen gemacht, indem er emotionale Geschichten mit seiner einzigartigen Stimme erzählt. Mit „ti amo“ zeigt er wieder seine Fähigkeiten, die Hörer/innen in eine Welt voller Gefühle und Zuneigung zu entführen.

Der Song spricht die Sprache der Liebe und lädt ein, innezuhalten und sich in den Moment zu verlieben

Elmar Oberlechner stammt aus dem Pustertal in Südtirol. Als Tiroler hat er eine sehr innige Beziehung zu seiner Heimat. Das brachte er schon in vielen Liedern zum Ausdruck.

Elmar brachte 1995 seine erste Solo-Single auf den Markt und ist seither ein würdiger Vertreter der Tiroler Musik. Einige seiner Lieder schreibt er auch selbst. So veröffentlichte Elmar 2018 ein Album mit Oberkrainer Melodien, wo er selbst ein paar Lieder verfasste. Denn die Oberkrainer Musik liegt ihm am Herzen. Seine Stimme eignet sich aber genauso für Schlagersongs und Popmusik.

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er in einige Bands mit spielte und spielt. Er macht bereits seit seinem 8. Lebensjahr Musik und begeistert Fans und Zuhörer.

ISRC code: ATN872415111

Label: TTO Musik

Musik und Text: Klotz Christian

Verlag: one4you und Edition Much More

VÖ-Datum: 29. November 2024

Alle Infos über Elmar finden Sie auf Facebook, Instagram und unter www.elmar-oberlechner.com

Quelle: Büro Elmar Oberlechner

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold ist ein bleibender und beliebter Vermögensschutz Elternabende im Klinikum Lippe: Werdende Eltern erhalten umfassende Unterstützung