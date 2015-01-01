Die neue Macht der Intuition

Intuitionsforscher Paul Röhrig präsentiert sein neues Lehrbuch über die Kraft des Unbewussten. Forschung, Intuition, Stimme und mentale Energie im Mittelpunkt.

Intuition – ein Lehrbuch: Paul Röhrig veröffentlicht ein Grundlagenwerk über die Kraft der inneren Stimme und die bewusste Steuerung der Gedanken

Freiburg, Deutschland – Mit Intuition – ein Lehrbuch präsentiert Intuitionsforscher und Coach Paul Röhrig ein umfassendes Werk, das die jahrzehntelange Erforschung der inneren Stimme, der bewussten Gedankenführung und der intuitiven Wahrnehmung in großer Tiefe zusammenfasst. Das Buch richtet sich an Menschen, die ihre intuitive Fähigkeit nicht nur entdecken, sondern gezielt entwickeln und im Alltag anwenden möchten.

Seit über 38 Jahren beschäftigt sich Röhrig mit der Frage, wie Gedanken, Gefühle und körperliche Schwingungen zusammenwirken und wie der Mensch intuitive Impulse zuverlässig erkennen kann. Seine zentrale Erkenntnis lautet: Intuition ist keine mystische oder zufällige Eingebung, sondern eine natürliche, präzise und trainierbare Form der Wahrnehmung, die jedem Menschen zur Verfügung steht. Wer lernt, diese innere Sprache zu verstehen, erhält Zugang zu einer tiefen, oft übersehenen Weisheit, die weit über das hinausgeht, was der Verstand allein erfassen kann.

Das Buch führt den Leser Schritt für Schritt in die Mechanismen der intuitiven Wahrnehmung ein. Röhrig erklärt, wie intuitive Signale entstehen, wie man sie von rationalen Gedanken unterscheidet und wie Atembewusstsein, mentale Fokussierung und innere Ruhe die Wahrnehmung schärfen. Darüber hinaus zeigt er, wie man innere Blockaden löst, die eigene Energie erhöht und Entscheidungen trifft, die wirklich zum eigenen Lebensweg passen.

Ein besonderer Schwerpunkt des Buches liegt auf der Verbindung zwischen Verstand und Unterbewusstsein. Röhrig beschreibt, wie beide Ebenen miteinander kommunizieren und wie der Mensch lernen kann, diese Verbindung bewusst zu nutzen. Durch praktische Übungen, leicht verständliche Erklärungen und zahlreiche Beispiele aus seiner langjährigen Arbeit wird das Buch zu einem praxisnahen Leitfaden für alle, die ihre innere Stimme stärken möchten.

Röhrigs Forschung begann vor vielen Jahren, als er selbst erlebte, wie stark Gedanken und innere Schwingungen das eigene Leben beeinflussen können. Diese Erfahrung führte ihn zu einer intensiven Beschäftigung mit Bewusstsein, Suggestion, Atemtechniken und mentaler Energie. In Radio und Fernsehen demonstrierte er eindrucksvoll, wie sich durch bewusste Suggestionen das eigene Körpergewicht und sogar das Gewicht anderer Personen sichtbar beeinflussen lässt. Diese Demonstrationen machten ihn bundesweit bekannt und führten zu intensiven Diskussionen über die Kraft des Unterbewusstseins.

Intuition – ein Lehrbuch ist das Ergebnis dieser jahrzehntelangen Arbeit. Es ist ein vollständiges System, das zeigt, wie jeder Mensch seine intuitive Fähigkeit entwickeln und bewusst einsetzen kann. Röhrig verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse, praktische Erfahrungen und spirituelle Einsichten zu einem klaren, leicht anwendbaren Konzept, das für Menschen jeden Alters und jeder Lebenssituation geeignet ist.

Das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die ihre Wahrnehmung vertiefen, ihre innere Kraft entdecken und ein selbstbestimmtes Leben führen möchten. Es bietet Orientierung in einer Zeit, in der viele Menschen nach Klarheit, innerer Ruhe und mentaler Stärke suchen. Röhrig zeigt, dass Intuition nicht nur ein Gefühl ist, sondern ein präzises Instrument, das uns in allen Lebensbereichen unterstützen kann – im Beruf, in Beziehungen, in Krisen und in Momenten, in denen wichtige Entscheidungen anstehen.

Intuition – ein Lehrbuch ist ein Wegweiser für alle, die bereit sind, ihre innere Stimme ernst zu nehmen und die Kraft ihres Unterbewusstseins bewusst zu nutzen.

ÜBER DEN AUTOR

Paul Röhrig ist Intuitionsforscher, Autor, Coach und Seminarleiter. Seit über drei Jahrzehnten widmet er sich der bewussten Steuerung von Gedanken, der Wirkung innerer Schwingungen und der intuitiven Wahrnehmung. In zahlreichen öffentlichen Auftritten, unter anderem im Radio und Fernsehen, demonstrierte er die Kraft von Suggestion, Atembewusstsein und mentaler Fokussierung. Heute unterstützt er Menschen dabei, ihre innere Stimme zu erkennen, ihre Energie zu stärken und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Mein neues Buch ist ab sofort bei Amazon erhältlich.

Der Titel lautet: Intuition – ein Lehrbuch: Die grenzenlose Energie – Der Schlüssel zur Allmacht des Unbewussten – über die menschliche Stimme.

Einfach den vollständigen Titel in die Amazon-Suche eingeben.

https://www.coaching-roehrig.de/Zukunftsberatung

https://www.coaching-roehrig.de/intuitionsschulung-und-seminar

https://www.coaching-roehrig.de/geistige-heilung-zur-aktivierung-ihrer-selbstheilungskrafte

Paul Röhrig ist Intuitionsforscher, Autor, Komponist und Coach mit über 38 Jahren Forschungserfahrung an der Schnittstelle von Wissenschaft, innerer Wahrnehmung und unbewusster Intelligenz. In seiner Arbeit verbindet er analytisches Denken mit künstlerischer Sensibilität und entwickelt daraus praxisnahe Methoden für persönliche Entwicklung, mentale Stärke und intuitive Entscheidungsprozesse.

Als Gründer von Coaching-Röhrig begleitet er Menschen dabei, ihre unbewussten Ressourcen zu aktivieren und die Kraft der Intuition gezielt zu nutzen. Seine Seminare, Bücher und Audio-Programme basieren auf jahrzehntelanger empirischer Beobachtung, Stimmforschung und der Erforschung unbewusster Kommunikationsprozesse.

Mit seinem neuen Lehrbuch „Intuition“ legt Paul Röhrig ein Grundlagenwerk vor, das wissenschaftliche Erkenntnisse, praktische Übungen und tiefes Erfahrungswissen verbindet. Seine Arbeit richtet sich an Menschen, die ihre innere Klarheit stärken, ihre Wahrnehmung schärfen und ihr intuitives Potenzial bewusst entfalten möchten.

