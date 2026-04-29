  • Die Personaltage® 2026 sind zurück! Innovativ, individuell und interaktiv

    Der erfolgreiche Kongress für zukunftsfähiges Personalmanagement des kbw. vom 7. bis 9. Oktober in Berlin und online

    BildNach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr gehen die Personaltage® 2026 erneut mit einem innovativen Kongressprogramm für zukunftsfähiges Personalmanagement, moderne Ausbildung und aktuelles Tarifrecht im öffentlichen Dienst in die nächste Runde.

    Das Kommunale Bildungswerk e. V. (kbw.) veranstaltet vom 7. bis 9. Oktober die Personaltage® 2026 für alle, die Personal neu gestalten, führen und weiterentwickeln wollen. Das Event richtet sich speziell an Fach- und Führungskräfte im Personalbereich der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft und darüber hinaus: Drei Tage voller Innovation, Austausch und Weiterbildung.

    Das Feedback zur Premiere im Jahr 2025 diente als Kompass, um den Kongress gezielt weiterzuentwickeln. Um noch mehr Raum für Vernetzung zu schaffen, haben die Veranstalter das Programm angepasst. Die Gäste profitieren nun von deutlich mehr Zeit für den wertvollen Austausch zu HR-, Ausbildungs- und Führungsthemen. Ein besonders gestalteter Netzwerkabend am Berliner Weißen See lässt die Veranstaltungstage stimmungsvoll ausklingen, so die Veranstalterinnen des kbw.

    Auch im digitalen Bereich setzen die Personaltage® neue Maßstäbe. Das Angebot für Online-Gäste wurde gezielt erweitert, um echtes Kongress-Feeling direkt an den heimischen Schreibtisch zu bringen. Damit bietet das kbw. die Möglichkeit, Kompetenzen wahlweise durch ein umfangreiches Programm vor Ort im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel in Berlin oder flexibel online zu erweitern.

    Das Event richtet sich gezielt an Personalverantwortliche, HR-Expert:innen, Führungskräfte, Personalentwickler:innen, Personalräte, Personalleiter:innen, Recruiter:innen, HR Businesspartner:innen, Fortbildungsbeauftragte, Ausbildungsleiter:innen und Entscheidungsträger:innen.

    Programm-Highlights 2026:

    KEYNOTES
    Top-Speaker:innen live: Gemeinsamer Auftakt mit inspirierenden Impulsen

    FACHFOREN
    Personalentwicklung und Führung / Ausbildung / Arbeits- und Tarifrecht

    LERNIMPULSE
    Vorträge, Seminare und Workshops zur individuellen fachlichen Weiterbildung

    HYBRID-FORMAT
    Volle Flexibilität: Vor Ort im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel oder online via Zoom

    INTERAKTIVE FORMATE & NETWORKING
    Austausch und moderierte Vernetzungsrunden

    MIT EXPERT:INNEN IM DIALOG
    Meet the Expert: Praxisfragen klären – persönlich und exklusiv

    ABENDPROGRAMM
    Networking in entspannter Atmosphäre am Berliner Weißen See

    Die Anmeldung ist ab sofort hier möglich. Weitere Informationen, das detaillierte Programm und Buchungsmöglichkeiten mit Frühbucherrabatt finden Sie unter: www.personaltage.de

    Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz auf dem Kongress für zukunftsfähiges Personalmanagement:
    Die Personaltage® 2026 – innovativ, individuell und interaktiv.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kommunales Bildungswerk e.V.
    Frau Susanne Fosh
    Berliner Allee 125
    13088 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 0302933500
    web ..: http://www.kbw.de
    email : info@kbw.de

    Seit 1990 bietet das Kommunale Bildungswerk e. V. als gemeinnütziger Verein ein umfangreiches Programm berufsbegleitender Fort- und Weiterbildungen auf den Gebieten der Verwaltung, des Rechts, der Betriebswirtschaft und des modernen Managements an. Unser Leitmotiv: Unser Herz schlägt für Bildung! Unser Ziel: Die Bildungsanforderungen von öffentlichen Verwaltungen, Vereinen und Unternehmen auf höchstem Niveau erfüllen. Seit 2020 ist das Kommunale Bildungswerk e.V. Betreiber des Bildungs- und Kulturzentrums Peter Edel.

    Unser Anspruch ist es, ein innovatives und zeitgemäßes Bildungs- und Kulturangebot zu schaffen und dabei gleichzeitig Mensch und Umwelt zu schützen, indem wir Ökonomie, Ökologie und Soziales als eine Einheit betrachten.

    Pressekontakt:

    Kommunales Bildungswerk e.V.
    Frau Susanne Fosh
    Berliner Allee 125
    13088 Berlin

    fon ..: 0302933501017
    email : susanne.fosh@kbw.de


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