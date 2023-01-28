Die Rheinische Stiftung für Bildung verleiht den Rheinischen Bildungsplatz 2025 an Kölner Bildungsprojekt

Projekt „Plastik im Meer – Ein Robi räumt auf“ von codiviti education gUG verbindet Mensch, Natur und Technik in einem innovativen Bildungsmodell

Köln, 17. Dezember 2025 – Die Rheinische Stiftung für Bildung hat den mit 5.000 Euro dotierten „RheBi-Preis“ verliehen. Unter dem diesjährigen Thema „Vereinbarkeit – Mensch, Natur, Technik“ würdigt der Preis ein herausragendes Projekt, das Bildung neu denken und auf beispielhafte Weise gesellschaftliche Verantwortung übernimmt.

Preisträger des Jahres 2025 ist das Projekt „Plastik im Meer – Ein Robi räumt auf“ von codiviti education gUG das mit innovativen Ideen zeigt, wie Lernen, Nachhaltigkeit und digitale Kompetenz Hand in Hand gehen können.

Mit praxisnahen Ansätzen und großem Engagement für Teilhabe schafft das Projekt Lernräume, in denen Technik zum Werkzeug wird – um die Natur zu entdecken, nachhaltig zu handeln und gemeinsam zu lernen.

„Dieses Projekt zeigt auf beeindruckende Weise, wie digitale Bildung, Umweltbewusstsein und soziale Chancengleichheit miteinander verknüpft werden können – und erfüllt damit das diesjährige Schwerpunktthema in besonderer Weise.

In sozial benachteiligten Stadtteilen Kölns erhalten Grundschulkinder der vierten Klassen Zugang zu digitaler Bildung – und das auf spielerische und kreative Art. Sie programmieren kleine Roboter, die symbolisch Plastikmüll aus dem Meer entfernen. Dabei lernen sie nicht nur technische Grundlagen und logisches Denken, sondern erfahren auch, wie Technologie zum Schutz der Umwelt beitragen kann.

Der Ausschuss der Rheinischen Stiftung für Bildung zeigte sich besonders von der pädagogischen Qualität des Projekts beeindruckt. Ein hervorragender Betreuungsschlüssel ermöglicht individuelle Förderung, intensive Begleitung und echte Teilhabe. Lehrkräfte werden entlastet, Eltern aktiv einbezogen – und die Kinder erleben, dass sie selbst etwas bewirken können. Viele von ihnen erfahren erstmals, wie sich Erfolg anfühlt, wenn sie ihre Roboter stolz präsentieren oder eigene Ideen zum Umweltschutz entwickeln.

„Plastik im Meer – Ein Robi räumt auf“ beweist, dass Technik Brücken bauen kann – zwischen Mensch und Natur, zwischen Bildung und Verantwortung, zwischen heute und morgen.

Das Projekt macht deutlich: Zukunft wächst mit Wissen.“, sagt Barbara Heumann Projektleiterin Externe Förderungen.

Die feierliche Verleihung fand am 17.12.2025 statt. Um 14:00 Uhr wurde schließlich das Geheimnis gelüftet – das Gewinnerprojekt wurde bekanntgegeben. Weitere Informationen zum diesjährigen RheBi-Preisträger 2025 codiviti education gUG unter: www.codiviti.de

Hintergrund:

Seit 2019 vergibt die Rheinische Stiftung für Bildung jährlich den Rheinischen Bildungsplatz – kurz RheBi -, um Bildungsprojekte aus Köln und der Region zu würdigen, die mit Herzblut und Kreativität neue Lernräume schaffen. Im Fokus stehen dabei besonders Initiativen, die mit begrenzten Mitteln große Wirkung entfalten – oft unbemerkt von der Öffentlichkeit.

Mit dem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro und der symbolischen Überreichung einer handgefertigten Miniaturholzbank – dem symbolischen „Rheinischen Bildungsplatz“ – verleiht die Stiftung den ausgezeichneten Projekten nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch die verdiente Aufmerksamkeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rheinische Stiftung für Bildung

Barbara Heumann

Vogelsanger Str. 295

50825 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 – 355045-1146

web ..: http://www.rheinische-stiftung.de

email : heumann@rheinische-stiftung.de

Die Rheinische Stiftung für Bildung wurde 2005 gegründet und fördert praxisnahe, innovative Bildungsprojekte. Mit dem RheBi-Preis unterstützt sie gezielt kleinere Organisationen, die kreative Lösungen für aktuelle Herausforderungen entwickeln. Das Schwerpunkt-Thema 2025 legt den Fokus auf die Vereinbarkeit von Mensch, Natur und Technik, wobei jedes Jahr ein neues Thema gesetzt wird.

Pressekontakt:

Rheinische Stiftung für Bildung

Frau Ute Leesberg

Vogelsanger Str. 295

50825 Köln

fon ..: 0176 64 99 77 62

web ..: http://www.rheinische-stiftung.de

email : oea-fs@rheinische-stiftung.de

