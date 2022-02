Die richtige Pflege der Berufsbekleidung

Neuss, den 14.02.2022. Die Firma Berufsbekleidung-Lehmann gibt Aufschluss darüber, wie man Berufsbekleidung richtig zu waschen hat.

Ärzte, Verkäufer, Landwirte, Maler – egal welchen Job man ausübt, hat man eines auf jeden Fall gemeinsam: Man hat bestimmte Berufsbekleidung, die einen im Arbeitsalltag vor Verletzungen, Keimen, Dreck oder Unfällen schützen soll. Oft dient die Berufsbekleidung auch dem Wiedererkennungswert der Angestellten, zum Beispiel fällt es Kunden im Supermarkt so leichter, die Mitarbeiter zu erkennen, wenn sie Hilfe brauchen. Auf Baustellen tragen die Arbeiter reflektierende Kleidung und feste Arbeitsschuhe, um sich selbst zu schützen und im Verkehr gut sichtbar zu bleiben. Oft wird einem die Kleidung vom Arbeitgeber mit dem passenden Logo gestellt, manchmal muss man die Berufsbekleidung aber selbst kaufen. Vor allem, wenn das Design einfach gehalten wird und somit auch in der Freizeit getragen werden kann.

Sowohl Angestellte als auch die Arbeitgeber müssen wenn sie Berufsbekleidung kaufen, einige Dinge beachten. Es ist wichtig, dass die Berufsbekleidung, je nach Branche, eine hohe Qualität, ein robustes und atmungsaktives Material aufweist. Besonders bei hochwertigen Spezialmaterialien ist darauf zu achten, die Berufsbekleidung richtig zu waschen. In Branchen wie der Medizin dient die Berufskleidung richtig zu waschen zur Pflicht, da hierdurch Keime und Viren getötet werden.

Berufsbekleidung-Lehmann veröffentlicht online unter www.berufsbekleidung-lehmann.de ein aufschlussreiches Schaubild, welches die Waschsymbole im Kleidungsetikett erklärt. Oft sind diese Zeichen für den Normalverbraucher ein Rätsel, was es erschwert, Berufsbekleidung richtig zu waschen. Zu den Symbolen Waschen, Bleichen, Trocknung, Bügeln und professionelle Textilpflege gibt es hier genaue Erklärungen. Dank der Beschreibung fällt es ebenso leichter, beim Berufsbekleidung kaufen auf pflegeleichte Materialien zu achten. Bei Beratungswunsch oder Fragen finden Sie Berufsbekleidung-Lehmann , telefonisch unter der Nummer 02131-3862058 erreichbar.

Welche Bedeutung die Farben in der Berufsbekleidung haben und wo die Ursprünge hierfür liegen wird auf der folgenden Seite erklärt. Bedeutung die Farben in der Berufsbekleidung.

