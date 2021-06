Die rote Katze und Cino der Regenbogenhund – Kunterbunter Märchenspaß

„Die rote Katze und Cino der Regenbogenhund“ ist ein liebevoll erstelltes Kinderbuch von Sissy Vogelsinger über zwei Tiere, die eine Reihe von phantastischen Abenteuern zu bestehen haben.

Die Helden der aufregenden Geschichte sind der Hund Cino und eine rote Katze. Cino ist im wahrsten Sinne des Wortes ein bunter Hund, denn sein Fell besteht aus vielen Farben. Eines Tages beschließt er, über den Regenbogen zu rutschen. Welche Abenteuer erwarten ihn auf der anderen Seite? Klar ist, dass er dort neue Freunde findet, unter anderem die rote Katze und andere schlaue Tiere.

Das Kinderbuch bietet seinen kleinen Lesern nicht nur jede Menge Spaß und Unterhaltung, es ist auch sehr lehrreich und reget an der ein oder anderen Stelle zum Nachdenken an. Neben der Geschichte enthält das Buch liebevoll erstellte Illustrationen der kunterbunten Märchenfiguren.

Die Autorin Sissi Vogelsinger stammt aus Wien und lebte gemeinsam mit ihrer Familie für einige Jahre in Südafrika. Für die ganze Familie war diese Zeit ein prägendes und unvergessliches Ereignis. Seit ihrer Rückkehr lebt Vogelsinger in Niederösterreich. Ihr Leben wird durch die Archäologie bestimmt, denn sie reist leidenschaftlich gerne zu prähistorischen Fundplätzen auf der ganzen Welt. Zudem liebt sie Märchen und Mythen, was sich stets in ihren Geschichten widerspiegelt.

Die Co-Autorin des Buches ist Tamara Haury, Jahrgang 2003, die neben ihrer Tätigkeit als Elementarpädagogin Kinderbücher verfasst. Die Illustrationen stammen von Astrid Gruber, die ebenfalls Österreicherin ist und als Buchillustratorin und Autorin tätig ist.

„Die rote Katze und Cino der Regenbogenhund“ von Tamara Haury, Sissy Vogelsinger, Astrid Gruber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30153-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

