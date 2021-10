Die Treibhaushypothese: Alles Schall und Rauch? – Eine Kritik auf Basis exakter Naturwissenschaften

Michael Limburg wirft in „Die Treibhaushypothese: Alles Schall und Rauch?“ einen kritischen Blick auf ein Thema, über das jeder etwas zu wissen scheint.

In diesem neuen Buch werden die verschiedenen Postulate und Hypothesen beschrieben, die zur aktuellen Treibhaushypothese zusammengemischt wurden. Für jede einzelne darin verwendete Größe, bspw. dem 2 ° Grad Ziel der Pariser Klimaübereinkunft vom Dezember 2015 wird anhand eingängiger Beispiele gezeigt, dass sie in so gut wie jedem Fall auf Annahmen beruhen, die ihrerseits Schätzungen sind, deren Grundlage vermutet wird. Der Autor hat alles zusammengeschrieben, was ihn an der offiziellen Treibhaushypothese und den damit begründeten und daraus entstehenden immensen Zerstörungen gesellschaftlich sehr erfolgreicher Strukturen und Prozesse missfällt. Ferner erschien es ihm wichtig, auf die ungeheuren politischen und wirtschaftlichen Folgen hinzuweisen, die fanatischer grüner Ökologismus in seinen Augen zur Folge haben wird.

Das Buch „Die Treibhaushypothese: Alles Schall und Rauch?“ von Michael Limburg ist Teil 8 der Reihe Schriftenreihe des Europäischen Instituts für Klima und Energie. Der im Jahr 1940 geborene Autor studierte in Berlin Elektrotechnik und absolvierte ein Zusatzstudium über Mess- und Regeltechnik. Nach einigen Jahren in der Entwicklung von Hochfrequenzsendern für Rundfunk und Fernsehen entschied er sich für eine Karriere im technischen Vertrieb. Er hält mehrere Patente, ist Autor mehrerer Sachbücher zuletzt über die Klimafrage und die Energiewende. Anfang 2007 gründete Limburg zusammen mit Dr. Holger Thuss und weiteren das Europäische Institut für Klima- und Energie, dessen Vizepräsident er bis heute ist.

„Die Treibhaushypothese: Alles Schall und Rauch?" von Michael Limburg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37104-0 zu bestellen.

