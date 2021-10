Schattentage – Der Weg ins Licht – Historischer Abenteuerroman

Werner K. Fischer reist mit den Lesern in „Schattentage – Der Weg ins Licht“ in die Welt nach dem Zweiten Weltkriegs zurück.

Im Jahr 1945, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, haben führende Nationalsozialisten von Breslau aus einen gepanzerten Zug nach Polen geschickt. Dieser ist mit rund 300 Tonnen Gold, Raubkunst, Schmuck, Geldwährungen und geheimsten Dokumenten beladen. In der Nähe von Waldenburg wird er in einen unterirdischen Stollen geleitet – und verschwindet spurlos. Der Tunnel gehört zum Projekt RIESE, einem Bauwerk, das von den Nazis unter höchster Geheimhaltungsstufe im schlesischen Eulengebirge nahe Walim gebaut wurde. Erst 20 Jahre später wird er durch Zufall von dem Großvater von Krysztof Kaczmarek entdeckt. Er behält diese Entdeckung lange Jahre für sich und weiht nur seinen Sohn Ante ein. An seinem 17. Geburtstag gibt Ante das Geheimnis an seinen Sohn Krysztof weiter und überlässt ihm dazu brisante Dokumente und Pläne, die Krysztofs Großvater in dem Goldzug gefunden hat.

Kurze Zeit später wird Ante im Verlauf des spannenden Romans „Schattentage – Der Weg ins Licht“ von Werner K. Fischer von einem rätselhaften Bündnis ehemaliger Nazigrößen und dessen Erben ermordet. Krysztof muss daraufhin bei Nacht und Nebel aus Walim fliehen. Er nutzt den „Prager Frühling“, um 1989 in den Westen zu kommen und schließlich in den Slums von Rio de Janeiro unterzutauchen. Aber die Jagd nach den brisanten Papieren, die Krysztof immer noch besitzt, hat gerade erst begonnen. Erst am 20. April 2020, Hitlers Geburtstag, beginnt der große Showdown in David, einem kleinen Ort in Panama.

„Schattentage – Der Weg ins Licht" von Werner K. Fischer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35384-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

