Ich in meiner Stimme – Impulse für das Einsingen

Renate Lücke-Herrmann stellt in „Ich in meiner Stimme“ Übungen zur Arbeit mit der eigenen Stimme vor.

Sich einzusingen, dient der Vorbereitung auf die künstlerische Arbeit in der Korrepetition oder vor einem Konzert. Aber es kommen für manche Sänger auch noch andere Aspekte hinzu. Die einen möchten in sich selbst ankommen, ihre Räume erforschen und erleben. Sie möchten sich „einrichten“ in ihrem Instrument, der Stimme. Sie wollen spüren, ob der Klang sich frei ausbreiten kann oder ob sich Bereiche des Körpers oder der eigenen Wahrnehmung dem Klang entziehen, und diese dann ansprechen und öffnen. Manche Sänger möchten den Fluss ihres Atems in all seinen Qualitäten spüren und ebenso den Fluss des Stimmklanges. Wenn jemand mehr mit seiner Stimme tun will, kann er auf diesem Fundament zielgerichtet weiter arbeiten.

Das Buch „Ich in meiner Stimme“ von Renate Lücke-Herrmann hilft, dabei Antworten zu finden auf Fragen wie: Welche Literatur will man üben, steht ein Legato im Mittelpunkt, ein Staccato, Läufe und Koloraturen? Möchte man am Klang der Vokale arbeiten, an der Artikulation der Konsonanten? Nach solchen Zielen sind in diesem Buch Übungen zusammengestellt. Es sind kleine Abfolgen, sehr zentriert auf ein Thema, die jederzeit variiert und kombiniert werden können und sollen; die Übungen sollen als Impulse verstanden werden. Die Autorin arbeitet seit vielen Jahren als als Sängerin, Hochschullehrerin und Stimmbildnerin.

„Ich in meiner Stimme“ von Renate Lücke-Herrmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33930-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Reiki – Der erste Grad: Informationen rund um Ausbildungsinhalte und den Ablauf von Reikiseminaren Schattentage – Der Weg ins Licht – Historischer Abenteuerroman