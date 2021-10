Die Mirabellen meiner Mutter – Ein lesbischer Liebesroman

Eine 50 Jahre alte Frau wird sich in Emma Blixs „Die Mirabellen meiner Mutter“ endlich bewusst, dass es an der Zeit ist, ihr Leben selbst zu bestimmen.

Ihre Katze ist tot und ihre letzte Beziehung kann ebenso beschrieben werden. Für Andrea ist deswegen ein Neustart angesagt, auch wenn sich das in ihrem Alter eher erschreckend anhört. Trotz aller privater Turbulenzen feiert sie ihren fünfzigsten Geburtstag mit Freunden, Familie und der Verwandtschaft – um dabei zu erkennen, dass sie in ihrem Leben noch einiges mehr ändern muss. Das Verhältnis zu ihrer Mutter zum Beispiel und das zu ihrem Bruder. Und wie ist das mit Ingi? Sie ist die beste Freundin, die ihr sofort zur Seite steht. Verbindet sie wirklich nur Freundschaft miteinander? Oder steckt hinter der freundschaftlichen Beziehung mehr als Beide bisher ahnten?

Der romantische Roman „Die Mirabellen meiner Mutter“ von Emma Blix ist eine unterhaltsame Erzählung einer Frau, die fünfzig werden muss, um endlich klar zu sehen. Die Autorin ist so alt wie die Protagonistinnen, über die sie schreibt. Es ist in ihren Augen ein Alter, in dem es höchste Zeit wird, mit dem Sport zu beginnen, um sich die Beweglichkeit zu erhalten. Wenn die Autorin also nicht gerade stöhnend auf ihrer Yoga-Matte turnt, denkt sie sich neue Geschichten über frauenliebende Frauen aus, um damit ihre Leser zu unterhalten.

„Die Mirabellen meiner Mutter" von Emma Blix ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28061-8 zu bestellen.

