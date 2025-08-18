Die Türkei – ein großer Goldnachfrager

In der Türkei ist die Goldnachfrage größer als im globalen Durchschnitt, nun gewinnt Silber Anhänger.

Erstveröffentlichung: 21.08.2025, 09:02, Europa/Berlin

Die Inflation ist in der Türkei besonders hoch, zwar sinkt sie gerade, die Notenbank senkt die Zinsen und die Entwicklung geht in eine positive Richtung. Allerdings leidet die heimische Lira im Verhältnis zum US-Dollar und zum Euro unter Abwärtsdruck. Kein Wunder, dass die Goldnachfrage zu den höchsten weltweit gehört. Nun scheint aufgrund der hohen Goldpreise die Attraktivität des Silbers zu steigen.

Importierte die Türkei im Juni 2025 noch fast 300.000 Unzen Gold, waren es im Juli nur knapp 140.000 Unzen Gold. Betrachtet man die ersten sieben Monate 2025 mit dem Vorjahreszeitraum, so waren die Goldimporte insgesamt in etwa gleich hoch. Der Goldpreis ist gegenüber der türkischen Lira seit Anfang des Jahres um 47 Prozent nach oben gegangen, nicht wenig also. Die Goldproduktion in der Türkei geht seit einiger Zeit zurück. Die Ausgabe von Goldmünzen und -barren, ausgegeben durch die türkische Münzanstalt, ging von Januar bis Juli 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund die Hälfte zurück. Auch scheinen Händler an der Borsa Istanbul zunehmend von Gold auf Silber (physisch) umzusteigen, wie die Zahlen zeigen. Und auch die Silberimporte haben sich deutlich vermehrt, gleichzeitig nahmen Goldimporte ab.

Gold und Silber stehen für Währungserhalt, nicht nur in Ländern mit sehr hoher Inflation. Zentralbanken sorgen für eine starke weltweite Goldnachfrage. Im Schmuckbereich geht zwar mehrheitlich die Nachfrage etwas zurück, aber zur gleichen Zeit steigen die Ausgaben im Schmucksektor. Laut dem World Gold Council ist die Nachfrage der institutionellen Anleger stark, ebenso wie die OTC-Investitionen. Gold und Silber gehören zur Vermögensanlage dazu, auch Bergbaugesellschaften, die diese Edelmetalle besitzen, sollten beachtet werden.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im zweiten Quartal 2025 konnten mehr als 71.600 Unzen Gold produziert werden. Die Mine in der Elfenbeinküste punktet gerade mit sehr guten Bohrergebnissen.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Ein zweites aussichtsreiches Projekt in Mexiko gehört zum Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

Quellen: https://www.kitco.com/news/article/2025-08-18/turkiyes-gold-imports-fall-2023-lows-despite-47-gain-against-lira-investors?utm_campaign=The%20confidence%20trap%3A%20why%20smart%20investors%20still%20blow%20up%20in%20bull%20markets&utm_content=Kitco%20News%3A%20Daily%20Recap&utm_medium=email&utm_source=kitco&utm_term=;

World Gold Council, https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2025;

Handelsblatt, https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/tuerkei-lira-verfall-ohne-ende-welche-gefahrenjetzt-drohen/100146322.html

