  • Die unsichtbare Macht der Bonität: Neue Vortragsreihe macht Schufa-Scoring verständlich

    Die neue Tour von Mr. Schuldenfrei zeigt, warum Bonität weit mehr ist als nur ein Schufa-Wert – und was Verbraucher heute darüber wissen sollten.

    BildNeumarkt, 23.03.2026

    Bonität beeinflusst heute weit mehr als nur die Vergabe eines Kredits. Sie kann mitentscheiden, wenn es um Finanzierungen, Vertragsabschlüsse oder wirtschaftliche Chancen im Alltag geht. Genau dieses oft missverstandene Thema rückt Mr. Schuldenfrei jetzt gemeinsam mit KREDIT.DE in den Mittelpunkt einer neuen Vortragsreihe. Unter der Überschrift „Die unsichtbare Macht der Bonität“ startet eine Veranstaltungsreihe, die das neue Schufa-Scoring verständlich erklären und Verbraucher für die Bedeutung ihrer Bonität sensibilisieren soll.

    Die Kooperation zwischen Tibor Bauer – alias Mr. Schuldenfrei – und KREDIT.DE verbindet dabei Reichweite, Verbrauchernähe und fachliche Relevanz. Tibor Bauer ist zur Zeit Deutschlands bekanntester Finanzinfluencer für das Thema Schufa & Schulden. Mit einer Reichweiter von über 30 Millionen Menschen in Deutschland und über 100 Millionen Videoaufrufen ist Bauer DIE Stimme der Verbraucher, wenn es um das Thema Schufa und Bonität geht. Sein erstes Buch über die Schufa ist bereits im Februar 2026 im renommierten GABAL Verlag erschienen.

    Ziel der gemeinsamen Vortragsreihe ist es, ein Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, das für viele Menschen im Alltag eine große Rolle spielt, aber oft nur unzureichend verstanden wird. Gerade deshalb soll die Tour nicht nur informieren, sondern auch dazu beitragen, Unsicherheiten abzubauen und mehr Transparenz rund um das Thema Bonität zu schaffen.

    Zum Auftakt sind drei Termine geplant: Berlin am 13.04., Köln am 23.04. und Nürnberg am 24.04. Im Mittelpunkt steht jeweils ein rund dreistündiger Vortrag, in dem Mr. Schuldenfrei erklärt, wie das neue Schufa-Scoring funktioniert, welche Missverständnisse rund um Bonität verbreitet sind und warum das Thema für viele Menschen unmittelbare Auswirkungen auf ihren Alltag haben kann.

    Die Vortragsreihe greift damit ein Thema auf, das in der öffentlichen Wahrnehmung häufig abstrakt bleibt, obwohl es viele Verbraucher direkt betrifft. Während Bonität oft nur in Verbindung mit Ablehnungen, Unsicherheit oder negativen Erfahrungen wahrgenommen wird, setzt das Format bewusst auf Aufklärung, Einordnung und Verständlichkeit. Besucher sollen nachvollziehen können, wie Bonität bewertet wird, welche Faktoren eine Rolle spielen und weshalb ein besseres Verständnis der eigenen Bonität finanzielle Handlungsspielräume erweitern kann.

    Mit KREDIT.DE als Kooperationspartner erhält die Reihe zusätzliche Relevanz für die öffentliche Diskussion über Finanzbildung und Verbraucherschutz. Die Zusammenarbeit unterstreicht den Anspruch, Informationen nicht nur fachlich korrekt, sondern auch niedrigschwellig und praxisnah zu vermitteln. So entsteht ein Veranstaltungsformat, das ein komplexes Thema aus der Nische holt und dort platziert, wo es hingehört: mitten in die gesellschaftliche Debatte.

    Für Redaktionen bietet die Vortragsreihe mehrere Anknüpfungspunkte. Sie greift ein hochaktuelles Verbraucherthema auf, besitzt durch die ersten Stationen in Berlin, Köln und Nürnberg einen konkreten regionalen Nachrichtenwert und eröffnet zugleich die Möglichkeit, über die wachsende Bedeutung von Bonität in einer zunehmend datenbasierten Finanzwelt zu berichten. Die Kooperation von Mr. Schuldenfrei mit KREDIT.DE schafft dafür einen zusätzlichen Anlass, um über Aufklärung, Verbraucherverständnis und die Folgen des neuen Schufa-Scorings journalistisch zu berichten.

    Mit „Die unsichtbare Macht der Bonität“ wollen Tibor Bauer und KREDIT.DE das Thema Bonität aus der Unsichtbarkeit holen und verständlich machen – praxisnah, publikumsorientiert und nah an den Fragen, die viele Menschen tatsächlich beschäftigen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    aretè – Coaching & Vision
    Herr Tibor Bauer
    Triftstr. 5
    92318 Neumarkt
    Deutschland

    fon ..: 01605837513
    web ..: https://arete-vision.de
    email : kontakt@arete-vision.de

    Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und international. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schufa an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er erreicht mit seinen Videos über 30 Millionen Menschn pro Jahr in Deutschland und gilt damit als der erfolgreichste deutsche Finanzinfluencer zu den Themen Schufa, Schulden und Insolvenz. Er nutzt seine Reichweite um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

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