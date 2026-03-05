  • Die unterschätzte Gefahr in der Hosentasche für die Logistik

    Unsichtbare Gefahr: Während Logistiker auf KI und Resilienz setzen, werden unsichere Handhelds zum Einfallstor für Cyber-Sabotage. Arealcontrol warnt vor der Achillesferse der Supply-Chain.

    BildSTUTTGART, 5. März 2026 – Die deutsche Logistikbranche steht unter massivem Druck. Geopolitische Instabilität, zunehmende Marktvolatilität und eine drastisch gestiegene Frequenz an Cyberangriffen zwingen Unternehmen zu einer Neuausrichtung ihrer Resilienzstrategien. Während Nearshoring und der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Fachdiskussion dominieren, warnt das Telematik-Expertenhaus Arealcontrol vor einer oft übersehenen Gefahr: der unzureichenden Absicherung mobiler Endgeräte im operativen Betrieb.

    Scanner, Tablets und Handhelds bilden heute das technologische Rückgrat jeder modernen Lieferkette. Doch genau diese Geräte, die oft in hoher Stückzahl in den Händen der Belegschaft liegen, entwickeln sich zunehmend zum Einfallstor für Industriespionage und Ransomware-Attacken.

    Mobile Geräte als Sicherheitslücke „Wir beobachten eine gefährliche Diskrepanz“, erklärte ein Sprecher von Arealcontrol. „Unternehmen investieren hohe Summen in die Absicherung ihrer Server-Infrastruktur, vernachlässigen aber die Endpunkte im Lager und auf der Straße. Wenn ein Handheld nicht über eine tiefgreifende Firmware-Sicherheit verfügt, bietet es Angreifern einen direkten Zugang zum internen Firmennetzwerk – oftmals unter Umgehung klassischer Sicherheitsmechanismen.“

    Systemkritische Absicherung statt Standard-Hardware Arealcontrol setzt diesem Risiko eine spezialisierte Lösung entgegen. Die angebotenen „Rugged“-Android-Geräte sind nicht nur physisch gegen Extrembedingungen geschützt, sondern verfügen über ein integriertes Firmware-Mobile-Device-Management (FW-MDM). Anders als herkömmliche MDM-Lösungen, die lediglich auf Softwareebene operieren, ermöglicht der Firmware-Ansatz eine tiefgreifende Kontrolle bis in die Hardware-Konfiguration. Dies verhindert, dass manipulierte Betriebssysteme oder unbefugte Prozesse die Kontrolle über das Gerät übernehmen.

    In Zeiten, in denen eine Lieferkette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied, fordert Arealcontrol eine Rückbesinnung auf grundlegende Sicherheitsstandards bei der Hardware-Beschaffung. „Die Frage ist heute nicht mehr, ob die IT angegriffen wird, sondern wie schnell ein Unternehmen eine Kompromittierung seiner Endgeräte verhindern kann“, so das Fazit des Unternehmens.

    Weitere Informationen zum Ansatz von Arealcontrol finden Interessierte unter: https://www.arealcontrol.de/telematik/apps-tablet-smart

    Die AREALCONTROL GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt seit über 20 Jahren innovative Telematik- und IoT-Lösungen für Transport, Logistik und Fuhrparkmanagement. Mit modularen Software- und Hardwarelösungen unterstützt das Unternehmen Speditionen, Transportunternehmen und Flottenbetreiber bei der Digitalisierung ihrer Prozesse.

    Das deutsch-niederländische Team von über 20 Personen besteht aus Physikern, Mathematikern, Ingenieuren, Informatikern und Wirtschaftswissenschaftlern, die über eine langjährige Expertise in IoT, Operations Research, Telematik und IT verfügen. Diese interdisziplinäre Kompetenz bildet die Grundlage für die Entwicklung hochinnovativer Lösungen, die sowohl technologische Exzellenz als auch praxisnahe Anwendbarkeit vereinen.

    Darüber hinaus sind Vertrieb, Service, Montage und Hardware-Fertigung ausgelagert, wodurch Synergien mit spezialisierten Partnern entstehen. Dieses Modell sorgt für ein optimiertes Kosten-/Leistungsprofil und ermöglicht AREALCONTROL, sich voll auf die Entwicklung und Weiterentwicklung intelligenter Softwarelösungen zu konzentrieren.

    Für über 1.250 Kunden in Europa mit mehr als 400 Integrationen in ERP-, CRM-Systeme und TMS werden täglich mehrere hundert Millionen Messages, Status-Meldungen und Dokumentationen über die AREALCONTROL Private-Cloud-Plattform verarbeitet – sicher, skalierbar und 100 % EU-DSGVO-konform.

