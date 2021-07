Die verlorene Republik – Dritter Band der Zeitenwenden-Reihe

Richard F. Conrad setzt mit „Die verlorene Republik“ die spannende Geschichte aus den ersten zwei Bänden fort.

Numantia, die zentrale iberische Festung, soll fallen. Im Jahr 134 v. Chr. schickt der römische Senat den legendären Feldherrn Scipio auf eine Mission. Julia, eine Angehörige eines geheimnisvollen Ordens, soll dafür sorgen, dass Scipio den Befehlen gehorcht. Doch der ruft seine alten Verbündeten, die Numider, zu Hilfe. Auch die unsterbliche Priesterin Abbala tritt aufs Spielfeld, denn sie spürt, dass erneut fremde Wesen das Schicksal der Menschheit manipulieren möchten. Der junge Gaius Marius wird in diesem Roman seiner schwierigsten Mission gegenüber gestellt. Der numidische Prinz Jugurtha hat ehrgeizige Pläne, und die Gesandte des Bona-Dea-Orden muss sich ausgerechnet in dieser Zeit verlieben. Die unsterbliche Priesterin sieht das Ende kommen, doch kann es eventuell aufgehalten werden?

Es ist empfehlenswert, dass die Leser vor der Lektüre des spannenden Romans „Die verlorene Republik“ von Richard F. Conrad die ersten zwei Bände aus der Reihe gelesen haben. Der Autor wurde im März 1986 in der Nähe von Luzern in der Schweiz geboren. Nach erfolgreichen Jahren als Börsenmakler in den USA lebt er inzwischen mit seiner Frau und drei Kindern in Cape Coral/Florida. Er veröffentlichte einige Fachbücher, bis er sich mehr und mehr literarisch mit dem Genre der Fantasy befasste. Mit Turn of Eras (Zeitenwenden) plant er via tredition eine mehrbändige Romanreihe, die in besonderen historischen Epochen der Menschheitsgeschichte spielt. Der Titel des ersten Bands ist “ Hamilkars Rache“ und der zweite Teil ist „Die letzten Barkiden“.

„Die verlorene Republik“ von Richard F. Conrad ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00861-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

