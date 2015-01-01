Die Vorteile externer Moderatoren

In Workshops soll partizipativ Wandel gestaltet, Problemlösungsprozesse installiert oder verbessert, Organisationen weiter entwickelt, Innovationen oder Ideen gefunden werden.

Workshops sind kurze, konzentrierte Arbeitseinheiten, meist firmenintern. Und trotzdem werden überwiegend externe Moderatoren eingekauft. Der Vorteil liegt in der neutralen Prozessführung. Außerdem verfügen sie über eine breite Methodenkompetenz, die zu einer höheren Ergebnisqualität führt.

Der Moderator ist also kein Experte in der Sache, sondern in der Kommunikation. Alle Teilnehmenden des Workshops sind auf ihre Art Experten und sollen ihre Sicht auf die Dinge beisteuern können. Der Moderator aktiviert auch diejenigen, die nicht die Wortführer sind – und nicht selten staunen die Kollegen über die durchdachten Aussagen der „Stillen“.

Das Ziel eines Workshops ist ein für alle nachvollziehbares, gemeinsam entwickeltes Ergebnis. Der Vorteil: weil alle mitgearbeitet und abgestimmt haben, stehen alle zu dem Resultat. Anders als eine „Top-Down“-Anweisung, die oft nicht wirklich gelebt und akzeptiert wird.

Kann ein externer Moderator interne Themen bearbeiten?

Kann er. Indem er von Ihnen gut gebrieft wird. Am Anfang der Zusammenarbeit steht ein Auftragsgespräch, in dem der Moderator Ihre Ziele kennen lernt, die Schwierigkeiten, die Sie sehen, die möglichen Ergebnisse. Kein professioneller Moderator wird zusagen, ein bestimmtes Ergebnis herzustellen, denn jeder Workshop ist ergebnisoffen. Der Moderator ist nicht für das Ergebnis verantwortlich, sondern dafür, dass sich die Gruppe gemeinsam um ein Ergebnis bemüht.

Das Auftragsgespräch

Der Moderations-Auftrag muss erreichbar sein. Schon im Auftragsgespräch wird ein erfahrener Moderator als Sparringspartner für Ihre Ideen fungieren. Um Zeit zu sparen sollte die Gruppe entscheidungsbefugt sein. Sie sollte das Vertrauen der Teamleitung und Geschäftsführung haben. Wenn Ideen erarbeitet werden sollen, ist eine heterogene Gruppe im Vorteil. Auch die Größe der Gruppe spielt eine Rolle – und die Zeit für den Workshop. Mehr als 15 Personen sollten es nicht sein – oder die Teilnehmer werden wieder in kleinere Gruppen aufgeteilt. Im Auftragsgespräch wird auch geklärt, ob der Workshop hierarchieübergreifend geplant werden sollte. Insgesamt werden hier die Grundlagen für die Konzeption gelegt, die später mit dem Auftraggeber noch einmal abgesprochen wird.

Zugrunde liegt eine Vertrauensbeziehung. Ohne die geht es nicht, denn nur mit Transparenz kann ein Externer die interne Aufgabe lösen. Deshalb gehört eine Vertraulichkeitserklärung immer dazu.

Kenntnisse von Workshop-Moderatoren

Die sind ganz unterschiedlich, deshalb ist es gut, sich beraten zu lassen. Nicht jeder Moderator passt zu jedem Workshop. Zusätzlich zu den kommunikativen Methoden, die natürlich alle mitbringen, haben sie Kenntnisse in Organisationsentwicklung, Prozess- und Projektmanagement, im Design Thinking, Strategieentwicklung, Leadership, Change, und es gibt Spezialisten für unterschiedlichste Anlässe, von Bürgerbeteiligung über Digitalisierung bis Verwaltungs-Abbau. Eine Vermittlungsagentur mit persönlicher Beratung kann Ihnen sehr viel Zeit sparen bei der Suche nach dem Moderator, den Sie benötigen.

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

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