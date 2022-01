Die Wahrheit – echte Heilung aus der Natur contra tödliche Pharma Medizin

Arztpfusch, tödliche Medizin, Pharmabetrug: Die Menschen werden aus reiner Profitgier um ihr Leben belogen und be­trogen. Helfen kann nur ein wacher Verstand, der die Wahrheit hinterfragt.

Im Ratgeber VORSICHT, ARZT! berichtet die Bestseller-Autorin Vanessa Halen über ihre eigenen Erfahrungen: über schlimmsten Ärztepfusch, bösartige Medizin mit tödlichen Medikamenten, hinterhältigen Pharmabetrug und eine korrupte Justiz. Lügen, Betrug, Vertuschung, Kriminalität, Korruption – die Liste der Verbrechermethoden ist sehr lang. Und sie trifft auf viele Bereiche des Lebens zu: Ernährung, Energie, Verkehr, Wirtschaft, Bildungswesen, Klima, Politik usw. Überall werden die Menschen aus niedersten Beweggründen hinters Licht geführt. Es gibt genügend Fakten und Beweise, die die Wahrheit zeigen. Nur wer danach fragt oder sucht, der wird auch ehrliche Antworten finden. Der Mensch bekommt alles, was er will. Er muss nur das Richtige wollen und das Richtige zulassen. Wer die Wahrheit sucht, der sollte auch das kostenlose YOUniverse Project von Vanessa Halen lesen.

Oxy Wunder Medizin – wahre Heilung für alle

Wie in allen Lebensbereichen wird auch im Bereich Gesundheit und Medizin gelogen und betrogen. Eine korrupte Pharmalobby hintergeht aus purer Profitgier die Menschen mit ihren tödlichen Pillen, um Menschen krank zu machen, statt sie wirklich zu heilen. Denn nur kranke Menschen spülen den Pharmagiganten das Geld in die Kassen. Aber wahre Medizin gibt es glücklicherweise auch: zum Beispiel die Plasma-Medizin mit Hochfrequenzen heilt einfach, schnell und günstig alle möglichen Krankheiten und Beschwerden von A bis Z. In ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erklärt Vanessa Halen die Hochfrequenz-Medizin und wie jeder mit einem preiswerten HF-Stab diese bei sich selbst erfolgreich anwenden kann.

Hier kann man DIE OXY WUNDER MEDIZIN kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

MedBetten kommen – der Artikel von Vanessa Halen gehört zu den meist gelesenen auf openPR in Gesundheit & Medizin:

https://www.openpr.de/news/1218473/MedBetten-kommen-Neue-Frequenz-Medizin-heilt-alle-Krankheiten.html

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

