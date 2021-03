NEU und gratis: The YOUniverse Project – Die Wahrheit kommt ans Licht

Kostenlose PDF-Datei downloaden – The YOUniverse Project gibt Antworten und Hilfe auf viele Fragen unserer Zeit: Liebe, Heilung, Angst, Zukunft, Corona-Krise, Auswege und mehr

Die Menschen sind immer auf der Suche nach der Wahrheit. Gerade in schwierigen Zeiten – wie jetzt in der Corona-Krise – suchen die Menschen nach Lösungen für ihre Probleme. Die Bestseller Autorin Vanessa Halen hat dazu gera­de taufrisch ihr YOUniverse Project veröffentlicht. Tiefsinnige Texte zu allen Facetten des Lebens geben Antworten auf viele Fragen in dieser Zeit. Wer sucht, der findet auch seine persönliche Auskunft und die Wahrheit zu allen Themen dieser Tage. Die Wahrheit braucht nicht viele Worte. Die richtigen Worte erzeugen Schwingungen, die ganze Geschichten erzählen. Jedes Wort sendet dabei wohltuende Frequenzen, die mit dem Geist bzw. Verstand der Leser/innen in Resonanz gehen und bei vielen Fragen des Lebens Aufklärung bringen.

Geschenk für alle – Mission (Über)Leben

Als Ratgeber-Autorin hat Vanessa Halen bereits zahlreiche Bücher im Bereich Medizin, Gesundheit und Schönheit veröffentlicht. Ihr neues YOUniverse Project ist ein Geschenk für alle Menschen, die auf der Suche nach dem Sinn hinter allem Unsinn sind. In diesem Projekt spricht die Autorin vor allem die Seele an, die jetzt besonders stark in dieser unglaublichen Zeit leidet. Wer an das Gute glaubt, der wird im YOUniverse Project wertvolle Wahrheiten und Unterstützung für die Sinne finden. Als Bestseller Autorin sorgt Vanessa Halen aktuell mit ihrem Ratgeber DIE OXY WUNDER MEDIZIN für Aufmerksamkeit. In diesem Buch erklärt sie die Hochfrequenz-Therapie, eine wiederentdeckte außergewöhnlich wirksame Heilbehandlung, die mit Kaltem Plasma wirkt. Das Kalte Plasma wird gerade in der modernen Medizin als Heilmethode neu entdeckt. Mit einem preiswerten HF-Plasma-Stab kann jedermann selbst viele Krankheiten und Beschwerden im Bereich Gesundheit und Schönheit von A bis Z selbst erfoglreich behandeln.

Das YOUniverse Project kann man kostenlos als PDF-Datei hier downloaden:

http://wellness-infoseite.de/data/documents/YOUniverse_01.pdf

Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie findet man auf Philognosie.net

https://www.philognosie.net/heilpraxis/hochfrequenztherapie-erklaerung-wirkung-plasmamedizin

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

