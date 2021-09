Die Welt aus dem Gleichgewicht – Kulturphilosophisches Buch

Gustave Le Bon lädt die Leser in „Die Welt aus dem Gleichgewicht“ zu einer Geschichtsstunde der besonderen Art ein.

In einer schon fast unterhaltsamen Geschichtsstunde bringt der Meister der Psychologie die Konstanten in der Geschichte zum Vorschein: absterbende Altparteien, die sich den Extremen zuwenden und noch lange Zeit kämpfen, bevor sie ins Grab hinabsteigen; Premierminister, die beginnen, sich nicht mehr den parlamentarischen Abstimmungen zu unterwerfen; außer Rand und Band geratene Volksdiktaturen. Gustave Le Bon schildert zudem die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs, nimmt das Verhalten der ehemaligen Gegner unter psychologischen Gesichtspunkten unter die Lupe und beschreibt, wie sie sich auch nach Kriegsende gegenseitig übers Ohr hauen. Schon damals spalteten sich die Leitgedanken der Welt in zwei gegensätzliche Tendenzen auf: nationalistische Vorstellungen mit ihrem Bedürfnis nach Hegemonie und internationalistische Vorstellungen, in denen davon geträumt wird, eine universelle Bruderschaft aufzubauen.

Aus der Geschichte kann man laut „Die Welt aus dem Gleichgewicht“ von Gustave Le Bon nichts lernen, außer, das alles schon mal dagewesen ist und über alledem ewige Wahrheiten schweben. Gustave Le Bon lebte von 1841 bis 1931 und wurde weltberühmt mit seinem Werk „Psychologie der Massen“, mit dem er einen Standard in der Massenpsychologie setzte. Bei tredition ist zudem auch das Werk „Psychologie des Sozialismus“ erschienen, in diesem lernen die Leser Gustave Le Bon in seiner Höchstform kennen.

