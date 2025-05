Die Werbefabrik: Kreativität, Qualität und Persönlichkeit – alles unter einem Dach

Werbung, die bleibt – die Werbefabrik aus Sangerhausen stellt sich vor

Südharz, Mai 2025 – Wer individuelle Textilveredelung, kreative Grafiklösungen und persönliche Betreuung sucht, ist bei der Werbefabrik genau richtig. Seit 2018 hat sich das engagierte Team aus dem Südharz von einer kleinen Stickerei zu einem echten Allrounder im Bereich Werbung und Textilveredelung entwickelt – mit Herz, Handwerk und einem feinen Gespür für die Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden.

Vom Stick zur Werbefabrik – unsere Geschichte

Was 2018 als „Stickfabrik“ begann, ist heute eine breit aufgestellte Werbemanufaktur mit über 400 m² Produktions- und Bürofläche. 2019 kam Sublimations- und Großformatdruck hinzu, 2020 folgte die Umbenennung in „die Werbefabrik“. Seitdem wurde stetig erweitert: mit DTF-Druck, einer starken Grafikabteilung und kreativen Köpfen, die für jedes Kundenanliegen eine Lösung finden. Der Umzug 2022 in die großzügige obere Etage ermöglichte schließlich noch mehr Raum für Ideen und Innovation.

Leistungen, die Eindruck machen

Die Werbefabrik bietet alles aus einer Hand:

Textilveredelung durch Stick, DTF-Druck und Sublimation

Banner, Folien und Werbemittel im Großformat

Grafikdesign, Layout und Geschäftsausstattung

Merchandise für Unternehmen, Vereine und Events

Persönliche Beratung, Musterpräsentation und individuelle Konzepte

Das Team hinter der Marke

Das Team der Werbefabrik besteht aus echten Allroundern mit viel Erfahrung, Kreativität und einem hohen Anspruch an Qualität. Ob Beratung, Grafik, Produktion oder Veredelung – hier arbeitet jeder Hand in Hand. Unterstützt wird das Team nicht nur von modernster Technik, sondern auch von zwei flauschigen Bürohunden, die im Büro für entspannte Stimmung sorgen.

Warum Kunden uns lieben

Die Werbefabrik steht für Werte statt nur Preise. Hier wird beraten statt verkauft – mit dem Anspruch, langlebige Kundenbeziehungen aufzubauen. Persönlicher Kontakt, lösungsorientiertes Arbeiten und der Mut, neue Wege zu gehen, machen die Zusammenarbeit besonders.

Jetzt kennenlernen

Wer Corporate Fashion, Werbemittel oder ein individuelles Design braucht, findet in der Werbefabrik mehr als nur einen Dienstleister – sondern einen verlässlichen Partner mit Leidenschaft für Werbung, Gestaltung und Textilveredelung.

Kontakt:

Die Werbefabrik

Stiegweg 9

06526 Sangerhausen

Telefon: 03464 – 9 01 95 30

E-Mail: info@die-werbefabrik.de

Web: www.die-werbefabrik.de

Pressekontakt:

Die Werbefabrik

Herr Tobias Sendobry

Stiegweg 9

06526 Sangerhausen

fon ..: 03464 90195-30

web ..: https://www.die-werbefabrik.de/

email : eurobox@matrixe.de

