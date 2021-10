Die Zeiten dieser Wirklichkeit – Gedichte aus dem Hier und Jetzt

Tassilo Leitherers „Die Zeiten dieser Wirklichkeit“ ist eine Sammlung voller Gedichte und Gedanken aus dem Hier und Jetzt

In den Gedichten in dieser neuen Sammlung geht es in erster Linie um Menschen und deren Platz in der Welt. Es geht um die Frage, was im Leben wirklich zählt und wie Menschen darüber reflektieren. Die Gedichte beschäftigen sich mit Themen, die im Leben aller Menschen früher oder später eine Rolle spielen. So geht es in einem Gedicht z.B. um die Erinnerung. Dieses wird direkt von einem Gedicht mit dem Titel „Zeitreise“ gefolgt, immerhin kann man mit den eigenen Erinnerungen durchaus selbst auf eine Zeitreise gehen. Des weiteren sprechen die Gedichte Themen wie die Gesellschaft, Freiheit, Krisen, Fantasie vs. Wirklichkeit, Träume und den Verlauf der Zeit an. Es ist für jeden Leser ein interessantes Thema mit dabei.

Der Gedichteband „Die Zeiten dieser Wirklichkeit“ von Tassilo Leitherer verdient auf jeden Fall einen Platz im Bücherregal von Poesie-Liebhabern. Der Autor wurde im Jahr 1985 in Aschaffenburg geboren und lebt heute in München. Er ist als freier Redner, Mediator, Konfliktmanager und Kommunikationsberater selbstständig. 2009 erschien seine erste Erzählung „Die Sehnsucht nach der richtigen Welt“. Im Juni 2010 folgte sein erster Gedichtband „Träume wie die Wirklichkeit“, und im Oktober 2011 sein erster Roman „Die sieben Stufen des Wahnsinns“. In den darauf folgenden Jahren veröffentlichte er weitere Bücher, die auch via tredition bestellbar sind und eine breite Palette an Lesern ansprechen werden.

„Die Zeiten dieser Wirklichkeit“ von Tassilo Leitherer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35387-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Es reicht nicht aus, das Gute zu wollen! – Lernpsychologisches Sachbuch Goldregen – Liebeserklärung an die Freiheit – Tiefsinnige Autobiografie