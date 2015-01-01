Die Zukunft der E-Mobilität liegt bei den Bergbaugesellschaften

Die grüne Mobilität braucht Rohstoffe und nicht nur Rohstoffe, sondern auch stabile Stromnetze sind notwendig.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd. und der Canada Nickel Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.07.2026, 21:35 Uhr Zürich/Berlin ·

Die Nachfrage nach Kupfer und Nickel ist stark, Preisausschläge sind an der Tagesordnung und die Infrastruktur ist brüchig, kann mit der Nachfrage kaum Schritt halten. So stoßen die Verteilernetze an ihre Grenzen. Und so will E.ON bis 2030 etwa 40 Milliarden Euro in den Netzausbau investieren. Dass dafür eine Menge Kupfer nötig ist, ist klar. In Europa wächst der Automarkt. Im Juni 2026 legte der Verkauf vollelektrischer Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr in Europa um rund 52 Prozent zu.

In Deutschland wurden im Juni 2026 verglichen mit Juni 2025 um 78,2 Prozent mehr Elektroautos neu zugelassen. Auch die Neuzulassungen bei den Plug-in-Hybriden legten zu. Nicht zuletzt die hohen Spritpreise haben für die Attraktivität der umweltfreundlichen Fahrzeuge gesorgt. Zudem sind Elektroautos hierzulande zwischen 2020 und 2025 um zirka 18 Prozent günstiger geworden, gleichzeitig wurden Verbrenner um rund zwei Prozent teurer. Und die Auswahl ist für Käufer von E-Autos in dieser Zeitspanne um das Vierfache angewachsen.

Die Autobranche benötigt unter anderem Kupfer und Nickel. Kupfer gehört zwar nicht zu den klassischen Batteriemetallen, profitiert aber von der Elektrifizierung, dem Netzausbau und dem Ausbau erneuerbaren Energien. Für viele Analysten ist Kupfer einer der attraktivsten Rohstoffe der Energiewende. Der Bedarf an Kupfer und an Batteriemetallen wie Kobalt oder Lithium dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – konzentriert sich auf Edelmetalle und kritische Energierohstoffe in Europa, in Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom) und in Frankreich. Dort hat das Unternehmen zudem über eine Tochtergesellschaft drei neue Explorationslizenzen (Gold, polymetallische Metalle) erworben. Das Nickel-Kobalt-Projekt in Norditalien überzeugt bei den neuesten Bohrergebnissen mit den gefundenen Nickel-, Kobalt- und Kupferwerten. In Island engagiert sich Aurania Resources zudem bei einem Goldprojekt.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario (Platz zwei im Fraser-Ranking). Bei der Genehmigung dieses Projektes hat das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein in Sachen Umweltverträglichkeit erlangt. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Eine Privatplatzierung hat frisches Geld in die Kasse gespült. Das Umweltverträglichkeitsverfahren hat die letzte Phase erreicht. Zusammen mit GeoRedox wird das Unternehmen an der ersten stimulierten geologischen Wasserstoffbohrung im Projekt arbeiten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

Quellen: Aurania Resources, Canada Nickel Company,

https://www.elektroauto-news.net/news/eauto-absatz-europa-steigt-juni-52-prozent;

https://www.kapitalerhoehungen.de/kommentare/batterie-flaschenhals-wie-volkswagen-power-metallic-mines-und-e-on-die-europaeische-e-mobilitaet-vor-dem-rohstoff-und-netzausfall-retten;

https://www.elektroauto-news.net/news/studie-eautos-guenstig-wie-nie-zuvor;

https://www.elektroauto-news.net/news/toyota-wasserstoff-hilux-rallye-dakar;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

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