US-Uran-Ausbau rückt genehmigte ISR-Plattformen in den Fokus

Die USA stärken ihre nukleare Lieferkette. Top-Firma kombiniert aktive ISR-Produktion mit 12,1 Mio. Pfund lizenzierter Verarbeitungskapazität, hoher Liquidität und ungehedgten Uranbeständen.

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+++ Der US-Uranmarkt vor einer strategischen Neuordnung +++

Lange galt Uran als Relikt einer vergangenen Energieepoche. Heute hat sich das Bild grundlegend gewandelt. Neben der Dekarbonisierung rücken vor allem Versorgungssicherheit, geopolitische Spannungen und der steigende Strombedarf einer stärker elektrifizierten Weltwirtschaft die Kernenergie wieder in den Fokus.

Besonders deutlich zeigt sich dieser Wandel in den USA. Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration waren dort im März 2026 96 kommerzielle Reaktoren an 57 Standorten mit zusammen rund 98,4 GW Netto-Sommerleistung in Betrieb. Im Jahr 2025 erzeugte Kernenergie rund 17 % des US-Stroms und blieb damit eine der wichtigsten CO?-armen Stromquellen des Landes. Gleichzeitig stammten 2024 rund 92 % der von US-Betreibern bezogenen Uranlieferungen aus ausländischen Quellen. Zu den wichtigsten Herkunftsländern gehörten Kanada, Kasachstan, Australien und Usbekistan. Russland spielte mit rund 4 % eine deutlich kleinere Rolle.

Der Krieg in der Ukraine, Einschränkungen für russische Uranimporte und die Erfahrungen mit störanfälligen Lieferketten haben diese Abhängigkeit zu einem energie- und sicherheitspolitischen Thema gemacht. Washington will…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Nuclear Industry, Datenstand März 2026: https://www.eia.gov/energyexplained/nuclear/us-nuclear-industry.php

EIA, 2025 Domestic Uranium Production Report, veröffentlicht am 23.06.2026: https://www.eia.gov/uranium/production/annual/

EIA, 2024 Uranium Marketing Annual Report, veröffentlicht am 30.09.2025: https://www.eia.gov/uranium/marketing/

U.S. Department of Energy, 9 Key Takeaways from the Executive Orders on Nuclear Energy: https://www.energy.gov/ne/articles/9-key-takeaways-president-trumps-executive-orders-nuclear-energy

Uranium Energy Corp., Form 10-Q für das Quartal zum 30.04.2026: https://www.uraniumenergy.com/_resources/filings/2026/2026-Q3-Form-10-Q.pdf?v=072207

Uranium Energy Corp., Corporate Presentation, Juni 2026: https://www.uraniumenergy.com/_resources/presentations/UEC-Corporate-Presentation.pdf

Uranium Energy Corp., Q3 Fiscal 2026 Results and Corporate Update, 09.06.2026: https://www.uraniumenergy.com/news/releases/2026/

Uranium Energy Corp., Burke Hollow Production Start, 08.04.2026: https://www.uraniumenergy.com/news/releases/2026/index.php?content_id=1134

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