Gold und Turbulenzen

Turbulenzen führen nicht automatisch zu höheren Goldpreisen. Aber Gold bleibt der ultimative Reservewert.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Osisko Gold Group Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.07.2026, 17:15 Uhr Zürich/Berlin

Gibt es Finanzierungsengpässe, dann brauchen Marktteilnehmer US-Dollar. Diese erhalten sie durch die Veräußerung der liquidesten und begehrtesten Reservewerte, nämlich Gold. Dies zeigt, dass Gold seiner Funktion als Reservewert gerecht wird. Eine große Goldnachfrage zeigt, dass der Bedarf an einem neutralen Reservewert hoch ist. Nach wie vor besitzt Gold eine tendenziell negative Korrelation zum US-Dollar-Index. Langfristig steigt der Goldpreis jedenfalls. Zeiten eines starken US-Dollars fielen und fallen oft mit Korrekturen und Konsolidierungsphasen des Goldpreises zusammen.

Langfristig gibt es einen allmählichen Rückgang des Dollar-Anteils an den globalen Währungsreserven. Reserven erfahren eine zunehmende Diversifizierung und so vermehren viele Zentralbanken ihre Goldreserven. Denn Gold besitzt eine monetäre Rolle. Damit der Goldpreis wieder nach oben springt, braucht es einen Auslöser, zum Beispiel eine Verschlechterung der geopolitischen oder wirtschaftlichen Lage. Auch ein vermehrtes langfristiges Investment von Investoren oder eine Änderung bei den Zinserwartungen könnte helfen.

Nach dem Goldpreisanstieg in 2025 haben sicher viele Investoren Gewinne mitgenommen. Ändert sich die Stimmung bei den Anlegern, sollten sie wieder in den Goldmarkt zurückkommen. Dann gibt es auch noch die Zwischenwahlen in den USA im November 2026. Zwar ist der Zusammenhang zwischen US-Wahlen und Goldpreisentwicklung nicht immer ganz eindeutig, aber meist geht die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen nach oben, wenn die Demokraten die Kontrolle besitzen. Und dieses Jahr haben sie wohl gute Aussichten wieder die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zu erlangen.

Osisko Gold Group (vormals Osisko Development) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent, vollständig genehmigt). Es liegt im historischen Cariboo Mining District im Zentrum von British Columbia und zählt zu den besten Landpaketen in Kanada. Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten. Bestens finanziert läuft ein 70.000-Meter-Bohrprogramm. Die aktuellen sehr guten Bohrergebnisse sprechen für das Vorhandensein des erhofften Ressourcenwachstums. Ziel des Unternehmens ist es ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Das Potenzial auf neue Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten dort hat sich bei Bohrungen gezeigt und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Whistler-Projekt ist sehr positiv ausgefallen. Mit dem Bohrprogramm 2026 wurde begonnen und mit dem Explorationsprogramm ist man dem Zeitplan sogar voraus.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Group (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: U.S. GoldMining, Osisko Gold Group,

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2024-11/63713482-gold-im-wahlfieber-die-us-praesidentschaftswahl-und-der-goldpreis-674.htm;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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